Zákaz dieselů prý může být pro platinu štěstí v neštěstí

Rozhodnutí německého nejvyššího správního soudu o zákazu jízdy naftových aut v některých německých městech by provinilce mohlo stát na pokutách 8 miliard EUR. Pro platinu to je ale štěstí v neštěstí, řekl Steve Phiri, výkonný ředitel jihoafrické Royal Bafokeng Platinum.



Mraky nad diesely se začaly stahovat v roce 2015, když se německý Volkswagen přiznal, že podváděl v amerických testech výfukových plynů. Stín se pak rozrostl do celého odvětví a umocnil investice do elektrických vozidel.





Minulý týden rozhodl německý nejvyšší správní soud, že města mohou v boji proti znečištění ovzduší zakázat vjezd dieselům. Toto klíčové rozhodnutí by mohlo automobilovým průmyslem slušně zatřást. Z 15 milionů dieselových aut na německých silnicích jich pouze 2,7 milionu splňuje technologii Euro -6. A odhaduje se, že jenom přesun vozového parku s emisní normou Euro -5 na čistší kategorii by stál 14,5 miliardy eur Steve Phiri zveřejnil, že Světová investiční rada pro platinu (WIPC) je plně zapojená do aliance, která vyvinula technologii, která pomocí nezávislého terénního testování dokazuje, že některé z nových dieselových aut pohodlně dodržují hranici 80 mg/km, a dokazuje i efektivitu modernizace současných vozidel. „V tomto ohledu tu je společné úsilí. Výsledky to neprokáží dnes, zítra nebo letos, ale s jistotou bychom měli tyto výsledky vidět po roce 2019,“ komentoval Phiri.„Na ulicích jezdí auta na leasing se zůstatkovou hodnotou, která prudce klesá. Je v zájmu automobilového průmyslu tuto hodnotu chránit a současné motory modernizovat,“ řekl Phiri. Právě dodatečné vybavení motorů by mohla znamenat pro platinu nárůst poptávky ze strany výrobců dieselů, se kterou předtím trhy nepočítaly.Rychlá tržní reakce na rozhodnutí soudu ale naopak podle webu předpokládá, že poptávka po platině klesne, i spolu s její cenou, jak se stalo o víkendu. Počítá se scénářem, kdy se výrobci aut rozhodnou nebránit své prodeje nových dieselů, a to ani zisky z leasingu těchto vozidel, a místo toho utečou k benzínu

Vývoj ceny platiny v USD za poslední měsíc. Zdroj: Patria.cz



„Podle mě je to štěstí v neštěstí,“ řekl Phiri. Na první pohled to vypadá jako další problém pro trh s platinou i diesely - ale může se německý automobilový průmysl obejít bez dieselu, do kterého tak dlouho investoval? Německo dlouho prosazovalo dieselové motory, aby snížilo emise CO2 a splnilo své cíle v boji se změnou klimatu. Teď se strachuje, že odklon od spalovacích motorů by mohl ohrozit tisíce pracovních míst.



„Je těžké si představit, že by němečtí výrobci aut opustili svou technologii dieselových motorů a své zákazníky. Jejich technologie je nejlepší na světě. V posledních letech do ní hodně investovali a na dieselech mají větší zisk než na jakékoliv jiné skupině výrobků. Jako pravděpodobná cesta se jeví modernizace, spíše než placení pokut.“



Zdroj: Mining Weekly