Jestřábi při síle. ECB vypustila možnost rozšíření QE

Evropská centrální banka ponechala své sazby beze změny, stejně tak zůstává i aktuální podoba programu kvantitativního uvolňování. Jediné, co se změnilo, je rétorika. Otázkou je, zda v tom samém jestřábím duchu promluví i Draghi.

V předchozích vyjádřeních ECB k programu QE stálo: „Pokud jde o mimořádná opatření měnové politiky, Rada guvernérů potvrzuje, že čisté nákupy aktiv v novém měsíčním objemu 30 mld. EUR by měly probíhat do konce září 2018 nebo podle potřeby i delší dobu a v každém případě, dokud Rada guvernérů nezaznamená udržitelnou korekci vývoje inflace odpovídající jejímu inflačnímu cíli. Pokud se výhled stane méně příznivým nebo pokud finanční podmínky přestanou být v souladu s dalším pokrokem směrem k udržitelné korekci vývoje inflace, je Rada guvernérů připravena rozšířit program nákupu aktiv (APP) co do objemu nebo délky trvání.“

Během dnešního zasedání však došlo na změny. ECB zcela vymazala pasáž o možnosti „rozšířit program nákupu aktiv (APP) co do objemu nebo délky trvání“. Centrální banka se tak drží již dříve naznačeného „plánu“, který byl představen na konci minulého toku (a potvrzen v posledních ECB Minutes), o tom, že „brzy“ v roce 2018 by mohla začít zpřísňovat svou rétoriku (tzv. forward guidance).

Pozornost trhů se teď stáčí k tiskové konferenci guvernéra ECB Maria Draghiho, která bude zahájena ve 14:30. V rámci jeho komentáře bude klíčové sledovat nejen aktualizovanou prognózu, ale především hodnocení vývoje kurzu eura – zda je jeho volatilita zdrojem nejistoty, případně zda se to samé týká i jeho současné hodnoty. V neposlední řadě bude zajímavé sledovat i komentář týkající se aktuálních geopolitických rizik, především co se týče americké ochranářské politiky.

Online přenos tiskové konference je možné sledovat v následujícím odkazu.

Co se týče úroků, sazba pro hlavní refinanční operace a úrokové sazby mezní zápůjční facility a vkladové facility zůstávají beze změny na úrovni 0,00 %, 0,25 % a -0,40 %. „Rada guvernérů očekává, že základní úrokové sazby ECB zůstanou na současné úrovni po delší dobu a výrazně za horizont čistých nákupů aktiv,“ stojí v prohlášení.

Program QE by pak dle očekávaní měl probíhat v měsíčním objemu 30 mld. EUR do září 2018. „Rada guvernérů potvrzuje, že čisté nákupy aktiv v současném měsíčním objemu 30 mld. EUR by měly probíhat do konce září 2018 nebo podle potřeby i delší dobu a v každém případě, dokud Rada guvernérů nezaznamená udržitelnou korekci vývoje inflace odpovídající jejímu inflačnímu cíli,“ píše centrální banka.