Další korekce v USA? Konec týdne rozhodne… / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 5. 3. 2018

Zámořské akciové trhy zažily koncem minulého týdne velmi volatilní seance. Obchodníci reagovali na návrh zavedení cla prezidenta Donalda Trumpa ve výši 25 % na dovoz oceli a 10 % na dovoz hliníku. Zavedení cel by mohlo nadále zvýšit napětí ve vztahu s Čínou a dalšími evropskými obchodními partnery. Kritici se obávají hlavně odvetných opatření. Dovozní cla poškodí automobilky a další firmy, které používají ocel nebo hliník do USA. Automobilový sektor v Evropě navíc poškodil také sobotní příspěvek na prezidentově twitterovém účtu. Trump v příspěvku na sociální síti pohrozil "zavedením daně" na dovoz automobilů z Evropské unie. Reagoval tak na zprávy o tom, že evropští činitelé zvažují 25% clo na některé výrobky ze Spojených států (např. motocykly Harley Davidson) jako případnou odvetu na zavedení cel. Pomyslnou třešničku na dortu přineslo úterní odstoupení hlavního amerického poradce Bílého domu Garyho Cohna.

Zámořské akciové zakončily první obchodní seanci nového týdne v zeleném. Navzdory víkendovým slovním přestřelkám mezi Evropou a USA, investory opustily obavy o eskalaci obchodních válek. Proti novým clům se navíc postavili vedoucí představitelé republikánů, kteří vyzvali Donalda Trumpa, aby od svého záměru s ohledem na americkou ekonomiku ustoupil. "Máme extrémní obavy z důsledků obchodní války a vyzýváme Bílý dům, aby v tomto plánu nepokračoval," uvedl například předseda Sněmovny reprezentantů Paul Ryan. Podle očekávání parlamentní volby v Itálii vyhrála středopravá koalice, v níž jsou nejvýraznějšími silami strana Vzhůru, Itálie (FI) expremiéra Silvia Berlusconiho a protiimigrační a euroskeptická Liga severu (LN) Mattea Salviniho. Volební účast přesáhla podle ministerstva vnitra 70 procent.

Čína v pondělí 5. března zahájila svůj Národní lidový kongres s třemi tisíci delegáty, kteří se sešli v Pekingu. Dvoutýdenní zasedání má ujasnit cíle hospodářského růstu pro rok 2018, kdy by mělo být dosaženo 6,5 % růstu hospodářství. Investory také bude zajímat, jak bude největší světový výrobce oceli reagovat na plány amerického prezidenta Donalda Trumpa na zavedení cel. Tamní analytici se domnívají, že vzhledem k problémům s finančním systémem může vláda převzít kontrolu nad dalšími tamními podniky.

Vystřízlivění však přišlo v úterních pozdních večerních hodinách, kdy nejvyšší ekonomický poradce Bílého domu prezidenta Donalda Trumpa a bývalý investiční bankéř Gary Cohn oznámil rezignaci na protest proti nastavení nové celní politiky a možného vyvrcholení obchodních válek s Evropou a Čínou. Cohn oznámil odchod po hodinové konfrontaci s prezidentem USA v Oválné pracovně. Trump požádal o ujištění, že Cohn veřejně stojí za novou tarifní celní politikou. Cohn však při rezignaci pouze oznámil, že pro něj bylo ctí sloužit své zemi a přijmout prorůstovou hospodářskou politiku, která by měla mít prospěch pro americký lid a to zejména díky přechodu na novou historickou daňovou reformu. Přesné datum jeho odchodu stanoveno není, ve funkci zřejmě zůstane ještě několik týdnů. Cohn byl hlavním strůjcem daňové reformy, kterou na konci loňského roku podepsal prezident Trump. Daňové změny, které začaly platit od ledna, byly nejrozsáhlejší od dob prezidenta Ronalda Reagana, který vládl v 80. letech.

Středa přinesla velmi dobrý výsledek vývoje ADP změny zaměstnanosti a jednotkové náklady na pracovní sílu vzrostly, což by mohlo opět naznačovat, že mzdová inflace je na vzestupu. Ve večerních hodinách americká centrální banka zveřejnila makroekonomický výhled v podobě Béžové knihy. Americká ekonomika zůstává v dobré kondici, situace na trhu práce je příznivá a spotřebitelské ceny pokračují v mírném růstu. Negativní zprávou však byl report americké obchodní bilance. Deficit zahraničního obchodu Spojených států se v lednu ocitl nejvýše od října 2008. Podle amerického ministerstva obchodu se deficit prohloubil na 56,6 mld. USD z prosincových 53,9 mld. USD. Deficit se zvýšil již pátý měsíc za sebou, což naznačuje, že snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa snížit obchodní deficit se zbytkem světa se zatím míjejí účinkem.

Zásadní událostí pro evropské trhy bude čtvrteční zasedání ECB, které rozhodne o nastavení úrokových sazeb a v následné tiskové konferenci Mario Draghi nastíní další vývoj evropské měnové politiky. Očekává se, že sazby i nastavení programu QE zůstanou beze změny. Problémem je, že i při rostoucím hospodářském růstu, inflace nezrychluje tak, jak by si centrální banky přála. Páteční zasedání a rozhodování o sazbách Bank of Japan by se mělo nést v podobném duchu, jelikož Bank of Japan zužují stejné problémy jako ECB. Čínská data obchodní bilance dnes trhy překvapila, když díky růstu exportu za měsíc únor vzrostla obchodní bilance na 33,74 mld. USD. V pátek, jako každý první týden v měsíci, zveřejní USA report z trhu práce v podobě statistiky míry nezaměstnanosti a počtu přírůstku pracovních míst mimo zemědělství, tzv. NFP.

Tlak na amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby nezaváděl nová cla na dovoz ocele a hliníku do USA, roste z mnoha stran. Evropská unie znovu zdůraznila, že je připravena na odvetná opatření. Vše však zatím nasvědčuje tomu, že Trump od svého záměru, který ohlásil minulý týden, neustoupí. Jeho mluvčí však naznačila možnost, že Kanada, Mexiko, případně další státy mohou být z nových cel vyjmuty. USA totiž nyní vyjednávají s Kanadou a Mexikem nové znění Severoamerické dohody o volném obchodu (NAFTA) a i podle pondělního vyjádření Trumpa by se v případě uzavření "nové a férové" dohody NAFTA mohly plánovaným americkým clům vyhnout. Jasno by mělo už během dnešní nebo zítřejší seance. Lepší páteční americká data a zavedení cel by mohlo trhy v závěru týdne opět poslat hluboko do červených čísel.



Libor Stoklásek, Grant Capital

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 5. 3. 2018.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

2. 3. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 106,02 1 084 1 116 ↓ -1,99 990 - 1 132 4 3 Dow Jones (US) 24 538,06 24 437 25 000 ↓ -0,41 20 750 - 25 529 5 2 NASDAQ Comp.(US) 7 257,87 6 990 7 214 ↓ -3,69 5 900 - 7 418 3 4 FTSE 100 (VB) 7 069,90 7 388 7 366 ↑ 4,50 7 100 - 7 800 7 0 DAX (Něm.) 11 913,71 12 443 12 400 ↑ 4,45 12 132 - 12 800 7 0 Nikkei 225 (Jap.) 21 181,64 21 496 22 000 ↑ 1,48 19 500 - 22 158 6 1

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

2. 3. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 106,02 1 093 1 100 ↓ -1,20 1 000 - 1 155 2 5 Dow Jones (US) 24 538,06 24 224 25 000 ↓ -1,28 21 300 - 25 992 4 3 NASDAQ Comp.(US) 7 257,87 6 856 7 000 ↓ -5,54 6 100 - 7 491 2 5 FTSE 100 (VB) 7 069,90 7 461 7 438 ↑ 5,53 6 900 - 8 100 5 2 DAX (Něm.) 11 913,71 12 436 12 600 ↑ 4,38 11 500 - 13 056 5 2 Nikkei 225 (Jap.) 21 181,64 21 536 21 950 ↑ 1,67 19 800 - 23 574 4 3

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Michal Blažek - BH Securities

- BH Securities Josef Kvarda, Josef Navrátil, Jiří Šimara, Tomáš Menčík - CYRRUS

- CYRRUS Marco Marinucci, Patrik Hudec - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Radek Pavlíček, Jan Berka - Roklen360

- Roklen360 Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers