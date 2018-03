Průmyslové kovy jsou pod tlakem kvůli obavám z průmyslové války

Autor: Ole Hansen, hlavní komoditní stratég Saxo Bank

Průmyslové kovy se obávají jak rizika obchodní války, tak klesající čínské poptávky

Manažeři fondů snižují býčí sázky na měď

Ceny mědi zůstávají v rozmezí s podporou na 3 USD/libru

Průmyslové kovy s výjimkou niklu meziročně poklesly v důsledku hrozby obchodní války, která se nyní připojila ke všeobecné nervozitě vyvolané krátko- a střednědobými vyhlídkami na čínský růst a poptávku. Tato změna čínské ekonomiky ze starého typu na novou, méně zaměřenou na komodity, by mohla mít závažný vliv na poptávku.

Minulý týden oznámil prezident Trump, že hodlá uvalit cla na dovoz hliníku a oceli, což vedlo ke zvýšení rizika vzniku odvetné obchodní války. Globální růst pravděpodobně tímto scénářem utrpí a největší dopad bude tato situace zřejmě mít na průmyslové kovy.

Současné zpomalování PMI čínské výroby začalo už ve třetím čtvrtletí 2017 a manažeři fondů na to reagovali snížením býčích sázek na měď o dvě třetiny z rekordního zářijového maxima. Zásoby mědi držené ve skladištích sledovaných burzami zatím vzrostly nejvýše od roku 2013 a novoroční oživení poptávky se zatím neprojevilo. Bohaté zásoby mědi vedly k tomu, že na londýnské burze kovů se měď obchodovala hotově s výraznou slevou na tříměsíčním kontraktu.

Silný nárůst mědi po minimu z roku 2016 v posledních měsících ztrácí dech a cena se snaží znovu prorazit nad úroveň rezistence na 3,30 USD/libru, což představuje 50% návrat z úrovně odprodeje v období 2011-2016. Prozatím se cena zastavila v rozmezí s podporou těsně pod 3 USD/libru. Trh bude pravděpodobně pokračovat ve svém vyčkávacím postoji, zatímco budeme čekat na reakci zemí, na které bude mít Trumpem ohlášené clo na dovoz hliníku a oceli negativní dopad. Nabídková strana může stále ještě poskytnout podporu, pokud by klíčová jednání o mzdách v Peru a Chile v nadcházejících měsících nepřinesla žádné výsledky.

O autorovi:

Ole Hansen začal pro Saxo Bank pracovat v roce 2008 a od roku 2010 pracuje jako hlavní komoditní stratég. Jeho prací je tvorba strategií a analýz globálních komoditních trhů definovaných fundamentálními ukazateli, náladou trhu a technickým vývojem.

Ole Hansen je autorem týdenních zpráv, které mapují vývoj na trzích s komoditami a současně klientům poskytují názory na obchodování v rámci značky SaxoStrats. Pravidelně přispívá do vysílání i tištěných médií jako jsou CNBC, Bloomberg, Reuters, Wall Street Journal, Financial Times a Telegraph. Před příchodem do Saxo Bank pracoval Ole Hansen 18 let v londýnské City jak v obchodě tak i v oblasti multi-asset hedgeových fondů.

Má zkušenosti s obchodováním i investicemi a je respektovaným stratégem, který se pravidelně setkává s klienty Saxo Bank po celém světě. Bankovní vzdělání získal Ole Hansen v Danske Bank.