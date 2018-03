Marihuanová ETF: Proč jich v USA není víc?

První marihuanový EFT obchodovaný v USA je z pohledu spravovaných peněz jasný sukces. Během necelých čtyř měsíců, co je na trhu, přilákal prostředky v objemu více než 404 milionů dolarů. Veřejně obchodované fondy navázané na marihuanu na růžích v USA pořád ustláno nemají. Navzdory tomu, že konopí dopřává sluchu stále více amerických států,



Fond, o kterém je řeč, se jmenuje ETFMG Alternative Harvest ETF. Než na konci loňského roku změnil kabát, byl koncipován jako latinskoamerický nemovitostní ETF fond. S přívlastkem "marihuanový" je na trhu od prosince a výsledky, které zatím měl, ukazují, že o tento koncept je mezi investory zájem.





Záplava konkurenčních fondů s příchutí konopí se ale zatím nekoná. Jak je to možné?



Problémem může být právní status konopí v USA. Lékařská marihuana se smí předepisovat v 29 státech a v oblasti hlavního města Washingtonu. Rekreační užívání legalizovalo zatím devět amerických států. Na federální úrovni ale povoleno není a americké banky, které fungují jako správci cenných papírů daného burzovně obchodovaného fondu, z pochopitelných důvodů nestojí o to, aby se o cokoli protiprávního i jenom otřely.

„Banky se příšerně zdráhají dělat obchody s marihuanovými společnostmi, i když ty se kytky třeba ani nedotknou,“ napsal web Green Market Report, který se specializuje na finanční informace o rychle rostoucím konopném odvětví.



Službu custodiana navíc u ETF obchodovaných v USA nelze přesunout za moře. Outsourcovat ji nejde ani do Kanady, kde si obchodování s určitými konopnými „étéefky“ už našlo svoje příznivce.



Rozdíl mezi oběma zeměmi by nemohl být větší i z jiného důvodu: Kanada se stane druhou zemí (po Uruguayi), která umožní legální užívání marihuany pro rekreační účely. Rekreační užívání marihuany hodlá legalizovat do letošního července a tamní sektor marihuany nyní prochází obdobím konsolidace. Příkladem budiž chystaná fúze pěstitelů marihuany Aurora Cannabis a jejího menšího konkurenta CanniMed Therapeutics, kterou vznikne jeden ze světových lídrů v tomto oborou.



V případě amerického obchodování s Alternative Harvest ETF je tomu tak, že v jeho podkladovém indexu nenajdeme podniky, které by marihuanu nebo produkty z ní přímo pěstovaly nebo se zabývaly jejich distribucí, pokud by to bylo v rozporu se státními a federálními zákony. Aktivity s legální vazbou na činnosti související s konopím už ale obsahovat může. Vyhráno mít v USA ale pořád nemusí. Bloomberg přišel v lednu se spekulací, že banka U.S. Bancorp, která cenné papíry pro tento fond drží, aktivně řeší, zda po tak zásadním obratu ve strategii fondu (přesun z nakupování latinskoamerických realit na konopné firmy) zůstane jeho custodianem.

A pak tu je ještě jeden problém. Likvidita. Mnoho akciových titulů s marihuanovou komponentou se obchoduje na méně regulovaném mimoburzovním trhu (OTC), a nikoli na hlavních burzách jako Nasdaq nebo newyorské NYSE, kde jsou požadavky regulátorů přísnější. Když ale do ETF přitékají miliony, musejí tyto fondy podkladové akcie někde nakoupit. A když chce ETF prodávat, musí mít dost kupců. Na burze Nasdaq je ale pořád jenom hrstka biotechnologických titulů, které se angažují v marihuaně. A obdobně newyorská NYSE se zdráhá konopné akcie listovat.

Zdroje: ČTK, http://www.etf.com, www.etftrends.com, www.greenmarketreport.com, BBG, Patria.cz