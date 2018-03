Ještě nižší, než jsme čekali

Míra nezaměstnanosti v únoru překonala očekávání trhu. Opět padaly rekordy. Lepších čísel bylo dosaženo dokonce i přesto, že jim v únoru nenahrávalo nejchladnější počasí za posledních šest let.

„V únoru poklesl podíl nezaměstnanosti o 2 desetiny procentního bodu na 3,7 % z lednových 3,9 %. Statistika počtu volných pracovních míst dále posunula svoji rekordní hodnotu a v únoru dosáhla téměř 240 tisíc volných pracovních míst,“ okomentoval dnešní data ekonom skupiny Roklen Michal Šoltés. „Z regionálního pohledu i nadále přetrvává rozdílnost. Ve 13 okresech klesl podíl nezaměstnaných pod 2,5 %. V okresech, kde je nepoměr volných pracovních míst a počtu nezaměstnaných největší, čeká na jednoho zaměstnance až 5 otevřených pozic,“ dodal.

Počet volných pracovních míst v únoru dále rostl až na dosavadní rekord 239,2 tis. míst. Meziročně je toto číslo o 96 tis. vyšší. Počet nezaměstnaných klesl na 280,9 tis., což je zhruba 99,3 tis. méně než před rokem. Počet uchazečů na jedno pracovní místo dosahuje 1,17 – jedná se o nejnižší hodnotu v historii.

„Současný vývoj trhu práce je stále nad očekávání příznivý, což odráží celkově pozitivní vývoj tuzemské ekonomiky,“ uvedl k dnešní statistice hlavní ekonom banky ING Jakub Seidler. „Pokud bychom se na trh práce podívali různými optikami spojujícími počet nezaměstnaných osob, počet volných pracovních míst a celkový počet zaměstnaných osob, dostali bychom se vždy k úrovni výrazně převyšující předkrizový vrchol v první polovině roku 2008,“ srovnal.

Výhled pro rok 2018

V průběhu roku očekáváme další pokles podílu nezaměstnaných a zároveň růst nabídky počtu pracovních míst, uvedl Šoltés. „Je tak možné, že v rámci hospodářského cyklu dojde k situaci, kdy bude na trhu práce více pracovních nabídek než počet nezaměstnaných,“ upozornil.

Podle Seidlera se nezaměstnanost nachází na tak nízkých hodnotách, že by měla ve srovnání s minulými roky klesat pomaleji, ačkoli dnešní hodnota opět mírně překvapila. „Nová prognóza ČNB očekává v letošním roce pokles podílu nezaměstnaných k 3,4 %, lednová prognóza Ministerstva financí pak 3,3 %. To znamená, že počet uchazečů o zaměstnání v průběhu roku klesne k 240 tis., zatímco minimální počet v roce 2017 činil 265 tisíc. V letošním roce se tak ekonomika dostane do situace, kdy volný počet pracovních míst bude převyšovat počet uchazečů o práci,“ potvrdil ekonom.

Dle analytika Raiffeisenbank Milana Frydrycha se míra nezaměstnanosti tento rok už nevrátí na lednovou úroveň 3,9 %. Nejblíže se k této hodnotě přiblíží v prosinci, kdy je největší nárůst krátkodobé nezaměstnanosti, uvedl.

„Stojí také za připomínku, že nedostatek zaměstnanců vnímají jako největší bariéru růstu především průmyslníci (33,0 %), což je nejvíce v historii měření. Pro následující měsíce počítáme s pozvolným poklesem nezaměstnanosti s výjimkou července, kdy na úřady práce dorazí čerství absolventi. Pro tento rok očekáváme průměrnou míru nezaměstnanosti 3,8 %, přičemž během podzimních měsíců se přiblíží k 3,5 %,“ odhaduje Frydrych.