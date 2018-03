Rekordní nabídka volných míst

Po krátkém sezónním zvýšení se nezaměstnanost v ČR začala v únoru opět snižovat. Míra nezaměstnanosti tentokrát poklesla na 3,7 % a meziročně tak byla nižší o 1,4 procentního bodu. Za poslední rok tak řady nezaměstnaných prořídly o dalších 100 tisíc lidí. Nezaměstnanost táhne dolů především silný ekonomický růst vytvářející nová pracovní místa . Nakonec těchto míst je tolik, že jich aktuálně zůstává téměř 240 tisíc neobsazených. Navzdory už tak nejvyšší zaměstnanosti ekonomice stále vznikají další volná místa a jejich počet dosahuje historického rekordu. I nadále platí, že firmy mají zájem především o dělníky, ať už kvalifikované nebo nekvalifikované, řidiče a řemeslníky. V první desítce nejhledanějších profesí ještě můžeme najít volná místa v úklidových službách či bezpečnostních agenturách. Počet nezaměstnaných aktuálně poklesl na zhruba 280 tisíc. Na jedno volné pracovní místo tak připadá 1,2 uchazeče. Když ovšem vezmeme jen ty nezaměstnané, kteří jsou ochotni nastoupit do práce během následujících dvou týdnů nebo ty, kteří si práci aktivně hledají, dojdeme k naprosto odlišnému výsledku. Potom už totiž na jednoho člověka bez práce připadají volná místa dvě.Situace na českém trhu práce se stává čím dál napjatější a to nás čeká další pokles nezaměstnanosti dokonce až pod hranici 3 %. Pro tuzemské firmy je nedostatek nových pracovníků stále větším problémem a vlastně se už stal hlavní překážkou pro jejich další expanzi. Nepřekvapuje proto ani prodlužování či dokonce odmítání nových zakázek. Ekonomika se tak přiblížila svým kapacitním možnostem, které mohou posunout nahoru jen další investice . A jak se zdá, i zde se blýská na lepší časy a investice podniků do strojů a ICT dosáhly na konci loňského roku nového rekordu.