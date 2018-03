Rozbřesk: Stále napjatější situace na českém trhu práce

Dnes je sice na pořadu dne jednání ECB, psali jsme o něm ovšem zde už v pondělí, a tak pozornost tentokrát věnujeme domácímu číslu, které vyšlo dnes v devět hodin – a sice míře nezaměstnanosti, respektive situaci na českém trhu práce. Po krátkém sezónním nárůstu na přelomu roku začíná nezaměstnanost v ČR opět klesat. Zatímco loni v únoru nezaměstnanost ještě překračovala 5 %, nyní je už menší než 4 %, konkrétně 3,7 % a za nedlouho se nejspíše dostane dokonce pod hranice tří procent. V počtech to znamená, že se řady nezaměstnaných meziročně ztenčily o 100 tisíc lidí a ve srovnání s obdobím konce poslední recese dokonce o cca 350 tis.



S tím, jak nezaměstnanost v dobách recese v ČR rychle rostla a v dobách konjunktury opět svižně klesá, je evidentní, že český trh práce patří rozhodně mezi ty flexibilnější v rámci celé EU. A právě konjunktura a s ní spojený vznik nových pracovních míst v průmyslu a ve službách je důvodem, proč se situace na českém trhu práce tak rychle zlepšuje. Dokonce je vlastně nejpříznivější a také i nejnapjatější za celou dobu trvání samostatné ČR a současně je i česká nezaměstnanost nejnižší v rámci celé EU. Dnešní číslo se ovšem pro takové mezinárodní hodnocení vzhledem k metodice příliš nehodí. Zahrnuje až příliš mnoho lidí, kteří jsou sice evidovaní jako nezaměstnaní, nicméně do práce nejsou schopni (či možná ochotni) nastoupit během 14 dnů, nebo si práci vlastně ani aktivně nehledají. Potom už nemůžeme mluvit o tom, že je zde přes 280 tisíc nezaměstnaných, ale vlastně ani ne polovina (Eurostat uvádí 128 tisíc za leden).



Z tohoto pohledu je pak už jen velmi relativní – i když tolik oblíbený – podíl nezaměstnaných na jedno volné pracovní místo. Sice budeme moci psát, že je zde zhruba 1,2 uchazečů na jedno volné místo, nicméně když bychom vzali oněch necelých 130 tisíc lidí bez práce, tak by tento poměr vycházel zcela opačně, skoro 2:1. Tento výsledek jen ilustruje napjatost situace na trhu práce, kdy se nedostatek zaměstnanců stal hlavní bariérou pro další – svižný – růst české ekonomiky.

TRHY

CZK a dluhopisy

Koruna se i včera pohybovala ve velmi úzkém pásmu okolo hranice 25,40 EUR/CZK bez nějakého skutečného impulsu, který by jí mohl dát jakýkoliv jiný směr. Umírněnost nedávných komentářů představitelů ČNB, respektive jejich spokojenost se současným vývojem, totiž nenaznačuje pro nejbližší měsíce růst úrokových sazeb. Přitom už v dalším čtvrtletí ČNB předpokládá, že koruna zamíří pod hranici 25 EUR/CZK. O tom, jak moc je tato varianta pravděpodobná, může napovědět dnešní zasedání ECB. Nečeká se sice mnoho, ale přílišný holubičí tón by nemusel potěšit čekatele na konec velkorysého QE.



Spokojené může být s výsledkem včerejších aukcí MF, kterému se podařilo prodat vše, co nabízelo, a to dokonce jen s minimálními změnami výnosů oproti minulým aukcím. Největší zájem se soustředil na desetileté papíry, kde byla poptávka dokonce dvojnásobná ve srovnání s nabízeným objemem. Nicméně u nabízeného nejkratšího a nejdelšího bondu totéž říci rozhodně nelze. Po slabém rozjezdu v úvodu roku se MF daří získávat nové peníze z trhu, nicméně největší kus práce má stále ještě před sebou.



Zahraniční forex

Ačkoli měl dolar během včerejšího obchodování ambice dostat se zpátky pod hranici 1,24 EUR/USD, negativní sentiment spojený s protekcionistickým nádechem americké obchodní politiky nakonec jeho naděje pohřbil. Lehké vzpamatování se z rezignace hlavního ekonomického poradce prezidenta Trumpa navíc negovala čísla za zahraniční obchod, poukazující na největší deficit obchodní bilance (leden) za posledních 9 let. Uklidnění nakonec nepřineslo ani oznámení Bílého domu, že cla by přece jen mohla obsahovat časově omezené (30 dní) výjimky pro Kanadu a Mexiko.



Konkrétní specifikaci cel uvalených na ocel a hliník by měl americký prezident oznámit dnes, nejpozději zítra, proto by měl eurodolar zůstat ve střehu. Navíc, v eurozóně dnes zasedá ECB, kde se sice žádný zásadní průlom nechystá, nicméně i verbální potvrzení nastolené trajektorie k postupné normalizaci měnové politiky by mělo být trhy oceněno.



Ropa

Cena ropy Brent včera výrazněji poklesla, a to přibližně o 2,5 % až k 64 USD/barel. Za propadem ceny stojí především pravidelná týdenní data, jež zveřejnila EIA. Ta totiž poukázala na zvýšení zásob surové ropy (+2,4 mil. barelů). Výrazněji však negativní sentiment investorů zřejmě ovlivnil další nárůst americké produkce, která dosáhla nové rekordní hranice 10,37 mil. barelů denně. Vezmeme-li k tomu v potaz optimistické výhledy EIA a IEA na americkou produkci zveřejněné na počátku týdne, očekáváme, že se bilance globálního ropného trhu v následujících měsících překlopí do přebytku. A to je jistě nepříjemná zpráva pro ropné býky…



Akcie

Nejlépe se včera dařilo technologiím – Nasdaq po úvodním propadu vymazal ztráty a dokonce uzavřel v plusu, konkrétně +0,3 %. Index DJIA nakonec uzavřel jen s menší ztrátou (-0,3 %) a širší index SPX500 vymazal procentní ztrátu z úvodu obchodování a zavřel tak v podstatě beze změny proti včerejšímu závěru. Za povšimnutí stál výrazný pohyb na akciích společnosti AMD. Po zprávách o možném převzetí některým z konkurentů, se akcie AMD dostaly až do 8% růstu. Nakonec však tato euforie lehce vyprchala a AMD uzavřelo obchodování s růstem +4,1 %.