ECB představí novou prognózu (Ranní zpráva z finančního trhu)

Zasedání Evropské centrální banky žádnou změnu nepřinese, přesto má možnost kurz eura ovlivnit. Představena bude totiž nová ekonomická prognóza. Evropské ekonomice se daří, těží především z růstu vnější poptávky. Na českém trhu bude zveřejněna statistika podílu nezaměstnaných.

ECB svou rétoriku nezmění

Hlavní událostí dneška je zasedání Evropské centrální banky, a to i přes to, že trh žádné změny neočekává. Stále je příliš brzy na to, aby ECB naznačila, jaký plán má s ohledem na ukončení programu nákupů dluhopisů. Očekáváme, že k oživení této diskuze dojde v červnu, přičemž ECB zdůrazní potřebu dalšího prodloužení programu, kdy nákup aktiv ve výši 15 mld. EUR bude probíhat až do konce letošního roku. K prvnímu zvýšení úrokových sazeb pak dojde v červnu příštího roku. Dnešní nová prognóza by však mohla ukázat na vyšší ekonomický růst i inflaci pro tento rok. Více k tématu na http://bit.ly/2I7DT60.

Potvrzeno: HDP eurozóny rostlo v Q4 nejrychleji za dekádu

Druhé čtení potvrdilo, že si ekonomika v eurozóně připsala ve čtvrtém kvartále loňského roku 0,6% q/q a 2,7 % y/y. Ani struktura ekonomického růstu nepřinesla žádná významná překvapení, tahounem zůstávají čisté exporty. Růst vývozů zrychlil na 1,9 % q/q a investice dostaly svou dynamiku ze záporných čísel, když vzrostly o 0,9 %.

Česká nezaměstnanost v únoru ještě poklesla

Na českém trhu bude dnes zveřejněná statistika z trhu práce. Podíl nezaměstnaných, rekordně nízký jak v čase, tak i mezi zeměmi EU, by měl ještě o desetinku klesnout. Potvrdí tak náš výhled, že česká ekonomika si udržuje dobrý růst i v letošním roce.

Polská centrální banka úrokovou sazbu nezměnila

Na včerejším měnově politickém zasedání nechala Polská centrální banka (NBP) v souladu s očekáváním základní úrokovou sazbu beze změny na úrovni 1,5 % a prodloužila již tak rekordně dlouhou dobu neměnných sazeb. Zlotý, který byl už od úterý pod tlakem, reagoval na zveřejnění rozhodnutí mírným oslabením. Na následující tiskové konferenci NBP představila svou novou prognózu, kde mírně upravila svůj výhled na inflaci a HDP. Následné holubičí komentáře pak naznačují, že zvyšování sazeb je až do třetího čtvrtletí nepravděpodobné. Podle naší prognózy dojde k prvnímu zvýšení v listopadu a další hike bude následovat na jaře příštího roku.

Maďarská průmyslová výroba pozitivně překvapila trh, když v lednu vzrostla o 6,7 % meziročně. Maďarský forint pak během dne posílil o 0,6 % na současných 312,3 HUF/EUR. Naopak české koruně včera chyběl impulz, který by ji podpořil a tak během dne o 0,2 % oslabila. Ten by mohl přijít už dnes v podobě statistiky nezaměstnanosti. Kurz koruny se pohybuje na 25,42 CZK/EUR.