ECB by mohla akciové trhy spíše uklidnit (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Druhým zájemcem o bulharská aktiva, pokud padne dohoda se společností Inercom, je India Power.

Evropské akcie budou na počátku seance hledat svůj směr.

To nejzajímavější se dnes odehraje v eurozóně, kde zasedá Evropská centrální banka. Již ráno byly zveřejněny německé tovární objednávky, které zklamaly slabším růstem. Kromě toho je však makroekonomický kalendář prakticky prázdný. Ve Spojených státech budou ohlášeny pouze nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

Société Générale zvýšila doporučení pro akcie britského výrobce leteckých motorů Rolls- Royce Holdings na Držet.

Obchodování na zámořských trzích

Americký index S&P 500 včerejší obchodování uzavřel prakticky beze změny, když přišel o pouhých pět setin procenta. Podařilo se mu tak vymazat ztráty, kterými trpěl na počátku středeční seance. Trhy reagovaly na zprávy, že by Bílý dům mohl z uvalení dovozních cel některé státy vyjmout. Pod tlakem se však nadále nacházely průmyslové podniky, což se i projevilo na indexu Dow Jones, který odepsal třetinu procenta. Naopak stejný pohyb v obráceném gardu jsme zaznamenali u technologického indexu Nasdaq.

Asijským trhům se během ranní seance dařilo. Nejúspěšnějšími akciemi byly ty, které jsou obchodované v Jižní Koreji a Hongkongu, kde zisky dosahovaly bezmála 1,5 %. Přes jedno procento se přehoupl i indonéský index. Důvodem byly ustupující obavy na trhu z obchodních válek mezi Spojenými státy a ostatními zeměmi.

Dnes k měnové politice zasedá Evropská centrální banka. Poté, co v minulých týdnech rostly na trzích spekulace o možném dřívějším zpřísňování měnové politiky, předpokládáme, že Mario Draghi bude chtít trhy spíše uklidnit. Ke změně rétoriky jí brání inflační vývoj. Jestřábí komentáře by vedly k posílení eura, což by mělo za následek další tlak na nižší inflaci. Pokud se naše předpoklady naplní, dnešní zasedání ECB a následné komentáře by měly akciové trhy přijmout pozitivně.

ČEZ

Bulharská společnost Inercom, která vyhrála tendr na prodej bulharských aktiv, má devět měsíců na zaplacení částky. Pokud se tak nestane, do hry může vstoupit druhý v pořadí, kým je indická společnost India Power. Ta nabídla za tato aktiva nepatrně méně. O přesné sumě ČEZ zatím hovořit nechce. Dle mluvčího Ladislava Kříže částka převyšuje vstupní investici.