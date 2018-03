Čínský vývoz naznačuje, že ekonomika navzdory vztahům s USA solidně šlape

Vývoz z Číny v únoru nečekaně prudce vzrostl, což naznačuje, že ekonomický růst země zůstává silný navzdory zhoršujícím se obchodním vztahům se Spojenými státy. Zpráva čínského celního úřadu ukázala, že vývoz ze země v únoru stoupl o 44,5 procenta na 171,6 miliardy USD. Růst byl nejvyšší za tři roky a zrychlil z lednových 11,1 procenta. Dovoz se zvýšil jen o 6,3 procenta na 137,8 miliardy USD a naopak zpomalil z 36,9 procenta v předchozím měsíci. Vývoz z Číny nyní ohrožují ochranářské snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Analytici, kteří čekali zvýšení vývozu o 13,6 procenta, upozorňují, že údaje v prvních dvou měsících roku jsou často zkreslené kvůli různému načasování lunárního nového roku. Nicméně silné jsou i údaje za první dva měsíce roku, které často ekonomové používají pro lepší obrázek vývoje. Za dva měsíce se vývoz zvýšil o 24,4 procenta.





Zpomalení růstu dovozu v únoru zřejmě odráží neobvykle vysoký růst v předchozím měsíci, a nebude tak signálem oslabení domácí poptávky. Vysoký růst dovozu v lednu způsobily hlavně komodity, kterými se firmy zásobily před očekávaným dlouhým volnem kvůli oslavám nového roku.Přebytek obchodní bilance v únoru stoupl 33,74 miliardy USD z lednových 20,35 miliardy USD . Za leden a únor přebytek vzrostl meziročně o 43,6 procenta na 54,32 miliardy USD Vývoz z Číny prudce roste, mimo jiné i díky rozkvětu globálního obchodu. Export je tak jedním z hlavních pohonů ekonomického růstu země. V loňském roce se hrubý domácí produkt zvýšil o 6,9 procenta. Vývoz z Číny nyní ohrožuje ochranářské úsilí prezidenta Trumpa. Očekává se, že dnes nebo v pátek oficiálně podepíše zavedení dovozních cel na ocel a hliník, které mají omezit hlavně levný dovoz, zvláště z Číny. Opatření by měla vstoupit v platnost do dvou měsíců, ekonomové však neočekávají, že by měla na Čínu okamžitý dopad. Čína již výrazně omezila svůj vývoz ocele do USA a vývoz hliníku má na celkovém vývozu z Číny velmi malý podíl, řekla agentuře Reuters ekonomka ING Iris Pangová.