Čtvrteční obchodní seance 8. 3. 2018

Čtvrtek 8. 3. 2018 ---------------------------------

USA: DJIA (-0,33 %), S&P500 (-0,05 %) a NASDAQ (+0,33 %).

Evropa: DAX (+1,09 %), CAC40 (+0,34 %), FTSE 100 (+0,16 %).

Čína: Hang Seng (+1,65 %), Shanghai Comp. (+0,47 %), CSI 300 (+0,94 %).

Japonsko: Nikkei 225 (+0,54 %).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

CNY: Obchodní bilance (únor): 33,74 mld. USD, oček. 0,60 mld. USD, min. 20,35 mld. USD

CNY: Export y/y za únor: 44,5 %, oček. 13,6 %, min. 11,1 %

CNY: Import y/y za únor: 6,3 %, oček. 9,7 %, min. 36,9 %

------------------------------------------------------------

DE: (08:00) – Průmyslové objednávky (leden)

ECB: (13:45) – Rozhodování o sazbách

ECB: (14:30) – Tisková konference ECB v čele s Mariem Draghi

USA: (14:30) – Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti

/NG: (16:30) – Týdenní změna zásob plynu dle EIA: oček. -58 mld., min. -78 mld.

------------------------------------------------------------

Zámořské akciové trhy dokázaly během středeční obchodní seance vymazat většinu denních ztrát. Nejlépe se dnes dařilo technologiím, kdy technologický index Nasdaq po úvodním propadu vymazal ztráty a dokonce uzavřel v zeleném. Index DJIA uzavřel jen s menší ztrátou a nejširší index S&P500 vymazal procentní ztrátu z úvodu obchodování a zavřel beze změny. Obchodní seance byla pod vlivem zpráv ohledně odchodu hlavního amerického ekonomického poradce Bílého domu Garyho Cohna.

Trumpovy cla

Tlak na amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby nezaváděl nová cla na dovoz ocele a hliníku do USA, roste z mnoha stran. Evropská unie znovu zdůraznila, že je připravena na odvetná opatření. Vše však zatím nasvědčuje tomu, že Trump od svého záměru, který ohlásil minulý týden, neustoupí. Jeho mluvčí však naznačila možnost, že Kanada, Mexiko, případně další státy mohou být z nových cel vyjmuty. USA totiž nyní vyjednávají s Kanadou a Mexikem nové znění Severoamerické dohody o volném obchodu (NAFTA) a i podle pondělního vyjádření Trumpa by se v případě uzavření „nové a férové“ dohody NAFTA mohly plánovaným americkým clům vyhnout. Jasno by mělo už během dnešní nebo zítřejší seance.

Deficit zahraničního obchodu USA je nejvyšší za devět let

Deficit zahraničního obchodu Spojených států se v lednu ocitl nejvýše od října 2008. Prohloubil se na 56,6 miliardy dolarů z prosincových 53,9 miliardy USD, uvedlo americké ministerstvo obchodu. Deficit se zvýšil již pátý měsíc za sebou, což naznačuje, že snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa snížit obchodní deficit se zbytkem světa se zatím míjejí účinkem.

Béžová kniha FEDu

Americká ekonomika zůstává v dobré kondici, situace na trhu práce je příznivá a spotřebitelské ceny pokračují v mírném růstu. Vyplývá to z pravidelné situační zprávy o vývoji ekonomiky zvané Béžová kniha, kterou ve středu večer zveřejnila centrální banka.

Zásadní událostí pro evropské trhy bude dnešní zasedání ECB, která rozhodne o nastavení úrokových sazeb a v následné tiskové konferenci Mario Draghi nastíní další vývoj evropské měnové politiky. Očekává se, že sazby i nastavení programu QE zůstanou beze změny. Problémem je, že i při rostoucím hospodářském růstu, inflace nezrychluje tak, jak by si centrální banky přála. Čínská data obchodní bilance dnes trhy překvapila, když díky růstu exportu za měsíc únor vzrostla obchodní bilance na 33,74 mld. USD. Evropské trhy dnes budou otevírat mírně v zelených číslech.

Výsledková sezóna 4Q 2017 - American Eagle Outfitters (AEO), Continental AG (CON), Fly Leasing (FLY), Hugo Boss AG (BOSS), Linde (LIN), Merck (MRCG), Navistar (NAV).