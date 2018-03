7. března: Tohle potřebujete vědět nejen o středečním obchodování na amerických burzách

Americké akcie zakončily středeční obchodní seanci s mírnými ztrátami, posílil jen index technologického trhu Nasdaq Composite. Nervozitu na trhu vyvolala zpráva o odchodu hlavního ekonomického poradce prezidenta Donalda Trumpa z funkce.

Index Dow odepsal 0,33 % a obchodování zakončil na 24 801,36 bodu a širší benchmark S&P 500 klesl o 0,05 % na 2 726,80 bodu, zatímco index technologického trhu Nasdaq Composite přidal 0,33 % na 7 396,65 bodu.

Nejvýrazněji klesly sektory cyklického a necyklického spotřebního zboží, energetický sektor a odvětví veřejných služeb. V plusu se udržely odvětví zdravotní péče, realitní sektor a technologické odvětví. Index volatility VIX klesl o 3,27 % na 17,76 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se mírně snížil na 2,883 %.

Hlavní ekonomický poradce amerického prezidenta Trumpa Gary Cohn opustí během několika týdnů svou funkci v Bílém domě. Pozorovatelé dávají jeho rezignaci do souvislosti s odporem k prezidentovu plánu na zavedení cla na dovoz oceli a hliníku do USA. Cohnův odchod zvyšuje obavy z propuknutí obchodních válek.

Mluvčí Bílého domu Sarah Huckabeeová Sandersová odpoledne uvedla, že z plánovaných cel na dovoz hliníku a oceli do Spojených států budou možná vyjmuty Kanada a Mexiko, případně další země. Podle Janny Sampsonové ze společnosti OakBrook Investments to investory sice částečně uklidnilo, protože takový plán je lepší než jednotné clo pro každou zemi a všechny výrobce, nicméně nejistota stále trvá, jelikož detaily konečného návrhu stále nejsou známy. Prezident by měl výnos podle Bílého domu podepsat ve čtvrtek.