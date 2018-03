Coinbase spustila vážený kryptoměnový index

Přední online kryptoměnová burza Coinbase , která je hlavním americkým trhem pro tuto třídu aktiv, oznámila, že spouští projekt váženého kryptoměnového indexu s názvem Coinbase Index Fund.Podle vedení burzy je nový index pro akreditované zájemce o kryptoměny z USA ideální cestou, jak do nich investovat a reagovat na trendy v rámci této skupiny aktiv. Váhy jednotlivých kryptoměn budou vycházet z vývoje jejich tržní kapitalizace. Coinbase nyní umožňuje obchodování s bitcoinem etherem . Účastnit obchodování se mohou pouze US residenti. Kryptoměny i přes to v posledních dvou dnech oslabují.