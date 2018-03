ECB nebude chtít na čtvrtečním zasedání čeřit vodu (Speciální analýzy)

Na čtvrtečním zasedání nám toho Evropská centrální banka o svých dalších záměrech pravděpodobně mnoho neprozradí. Zvýšená volatilita, která panovala na finančních trzích v minulých týdnech, povede centrální banku k obezřetnosti. ECB nebude chtít vzbudit očekávání, že úrokové sazby začne zvyšovat příliš brzy. Inflace se navíc nachází poblíž svého lokálního minima, a tak bude pro ECB snazší oznámit další plány ohledně programu kvantitativního uvolňování, popřípadě zvyšování úrokových sazeb až na červnovém zasedání.

Evropská centrální banka vstoupila do letošního roku v jestřábí náladě. Ze zápisu z jejího prosincového zasedání vyplynulo, že plánuje co nejdříve upravit svoji komunikaci. Nová „forward guidance“ by se měla více soustředit na měnovou politiku jako celek, a to včetně případného zvyšování úrokových sazeb. To společně s přílivem dobrých dat z eurozóny vedlo k tomu, že očekávání ohledně zvyšování úroků začala od prosince loňského roku rychle stoupat.

Trhům však jako obvykle srazil hřebínek Mario Draghi. Ten od té doby několikrát prohlásil, že zde stále nejsou známky udržitelného růstu inflace a že tudíž bude třeba udržovat měnovou politiku i nadále uvolněnou. Těmito výroky se Mariu Draghimu podařilo zastavit růst očekávání, že ECB začne v dohledné době úroky v eurozóně zvyšovat. Předpokládáme tedy, že na březnovém zasedání nebude chtít ECB přilívat oleje do ohně. V době, kdy se inflace nachází na svém lokálním dně, nebudou centrální bankéři chtít vzbudit očekávání, že úrokové sazby začnou zvyšovat příliš brzy, což by mohlo vést k nežádoucímu rychlému posílení eura.

Vzhledem k vysoké senzitivitě finančních trhů na informace týkající se ukončení programu kvantitativního uvolňování očekáváme, že ECB vyčká s těmito kroky až na červnové zasedání. Inflace se v té době bude nacházet na vyšších úrovních (kolem 1,7 %) a tak bude pro ECB snazší oznamovat změny v komunikaci, či další plány ohledně programu nákupů aktiv. Vzhledem k tomu, že inflace bude stále pod cílem ECB, předpokládáme, že na červnovém zasedání bude program o další tři měsíce prodloužen, tedy od září do konce letošního roku. Objem nakupovaných aktiv klesne podle našeho odhadu na 15 mld. EUR měsíčně (ve srovnání se současnými 30 mld. EUR). V tomto duchu se ostatně vyjadřují dokonce i někteří „jestřábí“ členové ECB. Ti připouštějí, že program QE může být prodloužen do Q4 17 s tím, že diskuze o zvyšování úrokových sazeb bude muset počkat až na příští rok.

Podle našeho očekávání dojde k prvnímu a zároveň poslednímu zvýšení úrokových sazeb v tomto cyklu až v červnu 2019. Depozitní sazba by měla stoupnout o 20 bb na -0,2 %, repo sazba o 5 bb na 0,05 %. Očekávání konce programu kvantitativního uvolňování a případného zvyšování sazeb bude i nadále nahrávat vývoji kurzu eura vůči dolaru. V závěru letošního roku očekáváme kurz na úrovni 1,27 USD/EUR.