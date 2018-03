ČEZ: Začalo jednání s firmou Inercom

Zástupci bulharské firmy Inercom, včetně majitelky Ginky Verbakovové, dnes přijeli do Prahy na plánované jednání s ČEZ. Předmětem schůzky byla jednak příprava dokumentace k podání žádosti o schválení prodeje bulharských aktiv na bulharský antimonopolní úřad a za druhé oficiální vznesení dotazu ze strany Inercom, zda a jakým způsobem by bulharský stát mohl vstoupit do procesu prodeje bulharských aktiv ČEZ. Jednání mezi ČEZ a společností Inercom o obou bodech budou pokračovat do konce tohoto týdne.

Ing. Ladislav Kříž

Hlavní mluvčí Skupiny ČEZ