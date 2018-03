Praha potvrdila včerejší růst. Vedla Fortuna

Praha dnes potvrdila včerejší růst a zavřela vyšší o 0,7 % na 1120,96 bodech. Rostly skoro všechny pražské blue-chips ve vedení s Fortunou (189 CZK, 1,61 %) a O2 C.R (276 CZK, 1,47 %). Objem obchodů s akciemi na pražské burze za dnešní den byl před závěrečnou aukcí 0,611 mld. Kč.

Zisk kolem jednoho procenta si dnes připsaly akcie likérky Stock (82,1 CZK, 1,11 %), Unipetrolu (379,5 CZK, 1,07 %), Erste (1 075,5 CZK, 0,99 %), Kofoly a Monety (84,8 CZK, 0,95 %). Méně pak rostly akcie Philip Morris (17 360 CZK, 0,70 %), Komerční banky (924,5 CZK, 0,49 %), pojišťovny VIG (670 CZK, 0,45 %) a ČEZ (497,6 CZK, 0,32 %).

Akcie Pegas (900 CZK, 0,00 %) dnes stagnovaly a CETV (90,3 CZK, -0,77 %) jako jediný titul z blue-chips dnes klesala.

Praha oznámila, že připraví dokumenty nutné ke koupi 49 % akcií Pražských vodovodů a kanalizací. Hotovy by měly být do konce června. Hodnota podílu je odhadována na 1,7 až 1,9 mld. Kč.

Dnes odpoledne také začala jednání energetické skupiny ČEZ s bulharskou společností Inercom týkající se prodeje tamních aktiv. Pokračovat budou do konce týdne, řekl mluvčí ČEZ Kříž. "S firmou Inercom bylo domluveno již při podpisu smluv další jednání, a to do 20 dnů od podpisu smlouvy, kdy je třeba připravit podklady pro bulharský antimonopolní úřad, který musí transakci posvětit. Jsme ale připraveni diskutovat také další návrhy Inercomu," uvedl dnes Kříž. Smlouvu o prodeji svých bulharských aktiv podepsal ČEZ 23. února.

Bulharský ekonomický týdeník Kapital s odkazem na své zdroje napsal, že cena obchodu je zhruba 320 milionů eur (8,1 miliardy Kč). Z toho 180 milionů eur si má Inercom podle Kapitalu půjčit od dvou nejmenovaných společností. V souvislosti s prodejem už rezignovala bulharská ministryně energetiky. Toto pondělí Kapital dále uvedl, že majitelům Inercomu v minulosti pomohl z finančních problémů český podnikatel Zdeněk Zemek, s jehož penězi začali realizovat projekty v solární energii.

V závěru dne se v regionu obchodovalo se ziskem. Německý DAX posiloval o 0,69 %, polský WIG20 o 0,44 %, rakouský ATX o 1,49 % a maďarský BUX dokonce o 2,13 %.