Cena kadmia prudce roste, tahounem poptávka od indických klenotníků

Cena kadmia se od začátku letošního roku téměř zdvojnásobila a pohybuje se kolem nejvyšších hodnot za téměř sedm let. Důvodem je růst poptávky od nezávislých výrobců šperků v Indii, přestože indické úřady použití kadmia zakázaly kvůli negativním dopadům na zdraví, uvedla agentura Reuters.



Kadmium se používá hlavně pro pájení a jako slitina ve zlatých a stříbrných špercích. Dovoz kovu do Indie loni od ledna do listopadu stoupl o 25 procent na 4498,4 tuny, ukázaly vládní údaje.





Indický úřad pro průmyslové standardy, který má na starosti puncování, kadmium zakázal a uvedl, že neposkytne puncovní značku šperkům s obsahem tohoto kovu. Úředníci ale upozorňují, že puncování je dobrovolné a že regulace používání kadmia je obtížná. Kadmium může poškodit ledviny a plíce.Odvětví výroby šperků v Indii je roztříštěné. Zavedené klenotnické firmy kadmium nepoužívají, aby tím neutrpěla jejich pověst. Existuje ale také mnoho malých firem a nezávislých řemeslníků. Zlaté šperky, které mají punc nebo známku čistoty, tvoří podle zdrojů z odvětví jen asi 40 až 50 procent celkové produkce v tomto sektoru.Podle indického svazu puncovních center však vláda chystá povinné puncování pro všechny šperky. To by mělo vést k ukončení používání kadmia. Podle obchodníků to bude také znamenat změnu vývoje ceny kadmia, které se jinak používá hlavně při výrobě nikl-kadmiových baterií a jako barvivo v umělohmotných produktech.Kadmium může být nahrazeno zinkem. Je to však nákladné a časově náročné. Americká geologická služby USGS uvádí, že celková produkce zpracovaného kadmia loni dosáhla 23.000 tun. Čína se na celkové produkci podílela 36 procenty. Indie spotřebovala asi 20 procent kadmia, které se loni vyprodukovalo.