Trumpova cla rozdělují i jeho republikány. WTO varuje před recesí

Generální ředitel Světové obchodní organizace (WTO) Roberto Azevedo vyzval členské státy, aby zabránily vzniku obchodní války, která by mohla uvrhnout světovou ekonomiku do recese. Za obavami z obchodní války stojí plány amerického prezidenta Donalda Trumpa na uvalení cel na ocel a hliník. Trump v pondělí uvedl, že vypuknutí obchodní války v důsledku nových cel neočekává. Na domácí půdě ale tarifní plány šéfa Bílého domu čelí odporu, a to i ze strany „jeho“ republikánů.

Americký prezident hodlá tento týden oficiálně oznámit zavedení cel ve výši 25 procent na dovoz ocele a ve výši 10 procent na dovoz hliníku. Evropská komise již varovala, že bude na zavedení těchto cel reagovat protiopatřeními. Pokud na ně dojde, mohl by být jednou z obětí třeba Harley-Davidson, americký výrobce motocyklů, na kterého už nyní doléhá váznoucí domácí poptávka po motocyklech.

"Musíme vynaložit veškeré úsilí k tomu, abychom zabránili pádu prvních dominových kostek (v obchodní válce). Ještě na to je čas," uvedl podle ČTK v pondělí Azevedo. "Ve světle nejnovějších prohlášení týkajících se obchodní politiky je jasné, že nyní existuje mnohem vyšší a reálné riziko spuštění eskalace obchodních bariér po celém světě," dodal.



Trump minulý týden na twitteru napsal, že pro Spojené státy, které v obchodování s téměř každou zemí přicházejí o miliardy dolarů, jsou obchodní války "dobré" a lze je snadno vyhrát. V pondělí prohlásil, že vznik obchodní války neočekává, ačkoli od nových cel na ocel a hliník nehodlá ustoupit.

Republikánská kritika prezidenta

Trumpovy plány na nová cla přitom způsobily poprask mezi vedením republikánů. Lídři vládní strany vyzvali prezidenta, aby od svého záměru s ohledem na americkou ekonomiku upustil. "Máme extrémní obavy z důsledků obchodní války a vyzýváme Bílý dům, aby v tomto plánu nepokračoval," uvedl podle agentury Reuters předseda Sněmovny reprezentantů Paul Ryan prostřednictvím své mluvčí.

Další přední republikáni v Kongresu Trumpa vyzvali, aby případná cla použil pouze s mírou a výběrově na "neférově dovážené produkty". Někteří republikáni prosazují mírnější znění, totiž proces výjimky, ve kterém by americké společnosti mohly usilovat o bezcelní postup u dovozu kovů, který nepokrývají americké zdroje. O krok dál je republikánský senátor za Utah Mike Lee, který prosazuje návrh zákona na omezení prezidentské pravomoci zavést cla bez souhlasu Kongresu.

Ekonomický poradce Bílého domu Gary Cohn mezitím podle nejmenovaných zdrojů Bloombergu začal svolávat manažery amerických firem, které jsou na těchto kovech závislé. Cílem je uspořádat schůzku s Trumpem, na které by se ho snažili přesvědčit, aby vzal svůj plán zpátky. Uskutečnit by se prý mohla ve čtvrtek a přijít by na ni měli zástupci pivovarů, výrobců plechovek, automobilek a ropného průmyslu.

Cla na dovoz oceli a uhlí doporučil ministr obchodu Wilbur Ross, který dospěl k závěru, že import těchto kovů ohrožuje národní bezpečnost země.



Prezident USA se hájí tím, že chce chránit odvětví, která jsou „páteří země“. Ačkoli si Trump často bere na mušku obchodní praktiky Číny, nejnovější návrhy by se podle Bloombergu nejvíce mohly dotknout někoho jiného: amerických spojenců v čele s Kanadou. Ta je největším dodavatelem oceli a hliníku do USA. Mexiko, další častý terč Trumpovy rétoriky, je čtvrtým největším zdrojem oceli pro americké podniky. Obě země žádají, aby se jich cla netýkala.

Faktor NAFTA



Další otázkou je souběžně projednávaná Severoamerická dohoda o volném obchodu (NAFTA). Ta je také trnem v Trumpově oku, protože se prý kvůli ní pracovní místa přesunula do Mexika. Obě kauzy prozatím běžely separátně. V pondělí ale Trump obě témata propojil, když prohlásil, že v případě uzavření "nové a férové" dohody NAFTA se tyto dvě země plánovaným americkým clům na dovoz oceli a hliníku mohou vyhnout.

Ve hře je i politika. V USA se letos uskuteční průběžné kongresové volby a šance republikánů udržet si kontrolu v obou komorách Kongresu by podle názorů některých konzervativních uskupení mohly být v sázce.

Zdroje: BBG, RTRS, ČTK