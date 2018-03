V Praze dnes začnou jednání ČEZ s bulharskou firmou Inercom

V Praze dnes odpoledne začnou jednání energetické skupiny ČEZ s bulharskou společností Inercom týkající se prodeje tamních aktiv. Pokračovat budou do konce týdne. ČTK to sdělil mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Podle informací ČTK se z jednání neočekávají žádné výstupy.



"S firmou Inercom bylo domluveno již při podpisu smluv další jednání, a to do 20 dnů od podpisu smlouvy, kdy je třeba připravit podklady pro bulharský antimonopolní úřad, který musí transakci posvětit. Jsme ale připraveni diskutovat také další návrhy Inercomu," uvedl dnes Kříž. Smlouvu o prodeji svých bulharských aktiv podepsal ČEZ 23. února.

Smlouva mezi firmami vyvolala v Bulharsku značné pochybnosti, zda tak malý podnik, jako je Inercom, je schopen financovat a řídit strategicky důležité energetické provozy. Nedůvěru také vyvolaly nejasnosti, z jakých zdrojů firma získala peníze potřebné k tak velkému nákupu. Předseda dozorčí rady ČEZ Václav Pačes dnes ČTK řekl, že rada prodej odsouhlasila jednomyslně.



Server Neovlivni.cz v pondělí upozornil na informace bulharského webu epicenter.bg, podle kterého člen dozorčí rady a náměstek ministryně financí Ondřej Landa poskytl bulharské straně z Prahy důvěrná data. "To, co bylo v bulharských novinách, je jedna stránka z důvěrného materiálu, který jsme mimo jiné projednávali na dozorčí radě," potvrdil Pačes. Landa dnes ČTK sdělil, že s bulharskou vládou nekomunikuje.



Bulharský ekonomický týdeník Kapital s odkazem na své zdroje tehdy napsal, že cena obchodu je zhruba 320 milionů eur (8,1 miliardy Kč). Z toho 180 milionů eur si má Inercom podle Kapitalu půjčit od dvou nejmenovaných společností. V souvislosti s prodejem už rezignovala bulharská ministryně energetiky. Toto pondělí Kapital dále uvedl, že majitelům Inercomu v minulosti pomohl z finančních problémů český podnikatel Zdeněk Zemek. S jeho penězi začali realizovat projekty v solární energii, tvrdí bulharský zpravodajský portál Kapital.



Aféra ohrozila bulharskou vládu a přiměla premiéra Bojka Borisova, aby se s majitelkou firmy Inercom Ginkou Varbakovovou setkal a hovořil s ní o postoupení státu kontrolního balíku akcií v provozech, jichž se ČEZ v Bulharsku zbavuje. Varbakovová minulý týden po schůzce s Borisovem uvedla, že je ochotná k účasti státu svolit, ale podotkla, že s tím musí souhlasit ČEZ. Deník E15 dnes upozornil, že ČEZ si ale do smlouvy s Inercomem prosadil, že pět let po podpisu smlouvy nesmí nový vlastník bulharská aktiva bez souhlasu ČEZ prodat. Kříž informaci potvrdil. Podle listu se tím ČEZ chrání v arbitráži, kterou proti Bulharsku vede.

V této souvislosti Kapital o víkendu na webu zveřejnil obsáhlý článek o historii podnikatelských aktivit rodiny majitelky Inercomu Ginky Varbakovové a o jejím spojení s jinými podnikateli a firmami. Přitom někteří z bulharských partnerů měli co do činění s orgány činnými v trestním řízení.

Finanční problémy, do nichž se Varbakovovi postupně dostali, začaly podle Kapitalu ustupovat v roce 2012, kdy rodina zahájila spolupráci se svým "dosud největším partnerem - českým ocelářským magnátem Zdeňkem Zemkem". Skutečná základní aktiva Inercomu, fotovoltaické parky sdružené v projektu Hadžijské louky, byla vybudována se Zemkovou pomocí a financováním - investice činila něco přes 22 milionů eur (téměř 560 milionů korun), píše bulharský portál.



V polovině roku 2015 pak byly Zemkovy 76procentní podíly ve čtyřech firmách Bulharů převedeny na společnost Solar Green Energy. Zemkovo jméno se podle portálu Kapital v souvislosti s Inercomem znovu objevilo loni v létě. Na krátkou dobu jím kontrolovaný fond získal padesátiprocentní podíl ve skupině Inercom s vyhlídkou na případný nový společný projekt. Po několika měsících se ale tento podíl vrátil rodině Varbakovových.



Varbakovová potvrdila, že Zemkovi nabídli, aby se s nimi do projektu s aktivy ČEZ v Bulharsku zapojil. Český podnikatel se o to podle ní "zpočátku zajímal, ale pak ustoupil a nyní se toho určitě neúčastní", napsal Kapital.

Kvůli odchodu ČEZ z Bulharska Borisov minulé úterý volal českému premiérovi v demisi Andreji Babišovi (ANO). Majoritním akcionářem největší tuzemské energetické firmy je stát, který drží přes ministerstvo financí zhruba 70 procent akcií . "Prodej se nám od počátku moc nelíbil, prostřednictvím ministerstva financí jsme byli ale několikrát ubezpečeni, že ta firma je transparentní, že peníze jsou transparentní a na základě toho dozorčí rada ČEZ prodej odhlasovala," uvedl tehdy Babiš



V dozorčí radě ČEZ je 12 členů. Stát má osm členů, zbytek jsou zástupci zaměstnanců. Předseda rady Pačes dnes ČTK řekl, že při hlasování o prodeji aktiv Inercomu se zdržel jeden člen, ostatní byli pro. "Jsem přesvědčen, že z české strany nedošlo k žádnému pochybení," uvedl. Dozorčí rada si podle něj přesto nyní vyžádala od představenstva další komplexní materiál, který by současnou situaci v Bulharsku hodnotil.