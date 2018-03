12.h - Evropa roste nehledě na obchodní války a italskou nejistotu, euro silnější, ropa vyčkává, BCPP roste

Evropské akciové trhy si dnes spravují chuť po několika hubených seancích a to i přes to, že EK navrhla seznam odvetných cel na množství amerických produktů v celkové hodnotě cca 3,5 mld. USD , čímž do jisté míry zhmotnila riziko obchodních válek. Také povolební situace v Itálii nenabídla zatím žádné příznivé rozuzlení tamního politického šmodrchance.Nejlépe si dnes vedou v posledních dnech klesající akcie evropských automobilek. Pozitivně na ně působí poslední údaje o prodejích VW, jež se zvýšily v posledním měsíci o 5%. Euro dopoledne posiluje k dolaru euru kolem hranice 25,4. Ropa vyčkává na další kurzotvorné zprávy. BCPP dopoledne velice ochotně následuje silnější evropský růst. Daří se především bankám a O2 ČEZ se přibližuje hranici 500 Kč Erste od výsledků z minulého týdne posilují cca o 8%.