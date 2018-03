Odvolají poslanci Ondráčka? Předhánějí se, kdo to navrhne dřív

Poslanci by už dnes mohli jednat o odvolání komunisty Zdeňka Ondráčka z čela komise pro dohled nad GIBS. Navrhnout to chtějí na schůzi sněmovny zástupci ODS. Pro bude podle vlastních slov i premiér v demisi Andrej Babiš.

Zvolení Zdeňka Ondráčka jako předsedy Stálé komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) vyvolalo kritiku opozice i veřejnosti. Někteří poslanci osočují hnutí ANO, jehož členové vesměs hlasovali pro Ondráčka.

Naopak premiér v demisi a předseda hnutí Andrej Babiš prohlásil, že byl komunista do čela komise zvolen díky poslancům jiných stran, kteří nebyli při hlasování přítomni. Dopoledne budou o odvolání jednat kluby ANO a KSČM.

Babiš na facebooku oznámil, že navrhne odvolat Ondráčka, pokud to neudělá někdo jiný. Má to v plánu i předseda ODS Petr Fiala, pokusit se o to může už na úterní schůzi Sněmovny. Jednání startuje ve 14:00.