Brainard a Dudley promluví o měnové politice USA (Ranní zpráva z finančního trhu)

Kalendář světových událostí dnes nabízí pouze projevy centrálních bankéřů. Sledovat se vyplatí zejména člena FOMC Brainarda. Důležitá data dnes ve světě publikována nebudou. Zveřejněna bude struktura maďarského HDP. Ten z mezičtvrtletního pohledu rostl ve středoevropském regionu nejrychlejším tempem.

Místo dat se dnes pozornost přesune na projevy bankéřů

Dnešní kalendář událostí ve světě rozhodně není nabitý zajímavými událostmi. Vedle statistiky továrních objednávek, které by měly podle tržního odhadu korigovat svůj předchozí růst, vystoupí se svými projevy centrální bankéři. Zajímavý by měl být projev Brainarda, který má titul „Řízení měnové politiky v čase, kdy se protivítr mění ve vítr do zad“ (orig. “Navigating monetary policy as headwinds shift to tailwinds.”).

Indikátory PMI klesají k rozumným hodnotám

Indikátory PMI z eurozóny zaznamenaly revizi směrem dolů. I tak se stále drží na relativně vysokých úrovních, když je 0,7 směrodatné odchylky nad dlouhodobým průměrem ve složce služeb a 0,9 směrodatné odchylky, vezmeme-li v úvahu kompozitní ukazatel. PMI se tak dostávají na úroveň, která více odpovídá dlouhodobě udržitelnému růstu.

Americký ISM ze služeb také oslabil. Jeho pokles je zřejmý zejména ve složce zaměstnanosti, která se snížila z 61,6 bodu na 55 bodů. I tak ale nadále ukazuje na další tvorbu pracovních míst v tomto sektoru. Ostatní složky tohoto indexu už naznačují velmi dobrou situace americké ekonomiky. Zvyšuje se jak objem objednávek, tak i ceny, které za ně spotřebitelé platí. Potvrzuje se tak, že americká ekonomika zahájila letošní rok dobře. Očekáváme, že na to bude reagovat i Fed, který podle našeho odhadu letos zvedne třikrát sazby.

Maďarský HDP za Q4 17 ukáže strukturu

Jediným dnes zveřejněným údajem z regionu je struktura maďarského HDP. Ten podle předběžného odhadu přidal mezičtvrtletně 1,3 % a jeho dynamika tak byla nejsilnější v celém regionu. Vše však nasvědčuje tomu, že ani velmi slušný růst HDP nepřesvědčí centrální banku, aby začala utahovat měnovou politiku. Zdá se, že Maďarsko bude poslední zemí regionu, kde se budou zvedat sazby.

Koruna na začátku týdne velmi klidná