Budoucnost Itálie? Nová vláda bude bojovat nejen se stagnací ekonomiky

Autor: Christopher Dembik, vedoucí oddělení makroekonomické strategie Saxo Bank v Paříži

Na základě prvních povolebních průzkumů se rýsují jako nejpravděpodobnější dvě alternativy budoucí italské vládní koalice. Jednou z nich je středopravá koalice stran Bratři Itálie, Liga severu a Forza Italia. Další hypotetickou možností je široká koalice složená z Forza Italia a Demokratické strany.

Populismus v Itálii je na vzestupu. Poté, co Hnutí pěti hvězd odmítlo vstoupit do rokování s jinými stranami, politické riziko plynoucí z populismu pokleslo. Výsledky prvních povolebních průzkumů však nezměnily náš pesimistický výhled pro budoucí vývoj Itálie. Její hlavní charakteristikou je totiž to, že bez ohledu na aktuální politickou situaci a na aktuální vládnoucí stranu se ekonomická stagnace stala tamním normálem platícím po dobu uplynulých dvou dekád. Výsledky voleb na tom pravděpodobně nic nezmění.

Budoucí vláda nebude pravděpodobně schopna ani navzdory předvolebním slibům prosadit uvolněnou fiskální politiku. Bude totiž muset respektovat pravidla EU týkající se rozpočtového deficitu. Vláda bude muset navíc čelit nepříznivému vývoji ekonomiky. V střednědobém horizontu totiž očekáváme zpomalení ekonomického růstu.

Náš oblíbený ukazatel, úvěrový impuls, jehož vývoj předstihuje výkon reální ekonomiky o devět až 12 měsíců, začal klesat a v současnosti se jeho hodnota pohybuje zhruba na minus dvou procentech HDP. Očekávání ekonomického zpomalení proto nebude velkým překvapením. Důvodem budou nepříznivé bilance italských bank, nízká produktivita a slabé investice.

Ekonomický výhled navíc může ještě více zhoršit Evropská centrální banka (ECB) a její snaha normalizovat koncem tohoto roku měnovou politiku, což zvýší dluhové náklady Itálie. Těsně před volbami klesl rozdíl (spread) mezi výnosy desetiletých dluhopisů Itálie a Německa na nižší pokrizovou úroveň – na 1,3 %. Po dobu eurokrize to bylo až 5 %.

Přesto očekáváme, že úrokové sazby v Itálii musí koncem tohoto roku a v průběhu dalšího roku nevyhnutelně vzrůst. Zvýší to náklady na obsluhu dluhu a sníží vyhlídky ekonomického růstu. Upřímně řečeno, nevidím reálnou možnost, jak by nadcházející vláda mohla zvrátit vyhlídky na další ztracenou dekádu Apeninského poloostrova.

O autorovi:

Christopher Dembik je vedoucím oddělení makroekonomické strategie Saxo Bank v Paříži. Členem týmu Saxo Bank se stal v roce 2014 a vedoucím makroekonomické strategie je od roku 2016. Zaměřuje se na analýzu monetární politiky a globální makroekonomický vývoj ovlivněný fundamentálními ukazateli, náladou trhu a technickou analýzou.

V roce 2015 získal cenu Thomson Reuters StarMine pro nejlepší makroekonomické předpovědi ve Francii. Pro Saxo Bank tvoří Dembik měsíční Makroekonomické vyhlídky, které se zaměřují na monetární politiku, a pravidelně vydává své analýzy francouzské a polské ekonomiky. Často je citován v mezinárodních zpravodajských médiích, jako jsou např. Bloomberg, TF1 a Newsweek.

Dembik dříve pracoval jako analytik francouzského velvyslanectví v Tel Avivu a během studií na Ekonomickém ústavu Polské akademie věd napsal práci na téma budoucnosti eurozóny. Christopher Dembik vystudoval fakultu mezinárodních studií na Sciences Po Paris. Jeho rodným jazykem je francouzština, ale mluví také dobře anglicky a španělsky a domluví se trochu hebrejsky.

O Saxo Bank

Skupina Saxo Bank (Saxo), specialista na multi-asset obchodování a investice, nabízí kompletní sadu obchodních a investičních nástrojů, technologií a strategií. Už téměř 25 let nabízí Saxo Bank jednotlivcům i firmám přístup k profesionálnímu obchodování a investicím prostřednictvím technologií a zkušeností.

Plně licencovaná a regulovaná banka umožňuje soukromým investorům a institucionálním klientům snadno obchodovat s více aktivy z jediného účtu na různých elektronických zařízeních. Kromě toho poskytuje Saxo Bank svým firemním klientům, např. bankám a makléřům přístup k multi-asset obchodům, prvotřídním makléřským službám a obchodní technologii.

Mnohokrát oceněné obchodovací technologické platformy jsou dostupné ve více než 20 jazycích a jsou využívány více než stovkou finančních institucí na celém světě. Saxo Bank, která byla založena roku 1992, sídlí v Kodani a zaměstnává 1500 lidí ve finančních centrech po celém světě, včetně Londýna, Singapuru, Paříže, Curychu, Dubaje a Tokia.