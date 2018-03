EK chce uvalit daň 2-6% na tržby velkých technologických firem

EK oznámila, že zvažuje uvalení speciální daně ve výši 2-6% na tržby velkých technologických firem jako jsou Amazon , Google, Facebook či Apple Podle francouzského ministra hospodářství Bruno La Maireho to bude s největší pravděpodobností blíže ke spodnímu limitu rozpětí. Konkrétní znění návrhu by mělo být zveřejněno v nejbližších dnech.V otázce zdanění tržeb či zisku platí větší shoda pro prvně uvedený ukazatel a to především s ohledem na různým pravidlům ohledně definice zisku v jednotlivých zemích.EK doposud řešila podobné otázky pouze na národní úrovni jednotlivých států.