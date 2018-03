Volby by v únoru ovládlo hnutí ANO, polepšili by si i Piráti

Andrej Babiš se po vítězství potýká s problémy sestavit vládu, i přes to hnutí ANO nadále svou pozici posiluje a má téměř třetinovou volební podporu. Výrazně tak převyšuje ostatní strany. Polepšili si i Piráti, kteří se řadí na druhé místo. Podle průzkumu by si naopak pohoršila strana TOP 09, která by se nedostala do Sněmovny.

Od říjnových voleb podle posledního průzkumu společnosti Sanep hnutí ANO drží svou pozici a nadále posiluje. Aktuálně má podporů 32,1 % voličů, což je o 2,5 % více, než hnutí získalo během voleb. Hnutí posiluje i přes to, že se Andrej Babiš potýká s problémy při sestavování vlády.

Andreji Babišovi naopak nahrává podle organizace Sanep něco jiného. "V této souvislosti je však nutné zmínit, že i vzájemné vztahy Andreje Babiše s prezidentem Milošem Zemanem, které naopak voliči hnutí ANO vnímají velmi pozitivně, nemusí ochránit hnutí ANO a Andreje Babiše od všech problémů. Prozatím však toto spojenectví přináší hnutí ANO kladné body."

Aktuálně druhý největší zisk volebních preferencí náleží Pirátům, kteří by v únoru získali 12,1 % hlasů. To je zlepšení o 1,4 %.

V hypotetických únorových volbách by třetí pozici obsadila SPD. Strana by získala 11,3 % hlasů, což je oproti loňským sněmovním volbám polepšení o 0,9 % hlasů. Za nárůstem je podle Sanepu přesun voličů od KSČM, voliče stmelují i mediální výpady proti Babišovi.

Na čtvrtém místě s podporou 10,8 % voličů by se umístila ODS. Tím by strana zaznamenala ztrátu o půl procentního bodu. Podle Sanepu má na voliče ODS pozitivní vliv neochota strany vstoupit do vlády s ANO.

Pátá pozice podle průzkumu připadá ČSSD, která by si s 7,5 % polepšila oproti loňsku o 0,3 %.

KSČM by v únoru získala o 0,8 % více než v loňských sněmovních volbách, aktuálně má podporu 6,9 % voličů.

Posledním politickým uskupením, které by v únoru získalo sněmovní křesla, je STAN se ziskem 5,4 %, což je polepšení o 0,2 %.

Naopak stranu TOP 09 by volilo méně lidí, v únoru by strana získala jen 4,5 % hlasů a díky ztrátě by se tak do Sněmovny nedostala.

Podle Sanepu na politické scéně nyní stojí na jedné straně voliči ANO, SPD, KSČM a Miloše Zemana, kteří vystupují proti voličům ODS, STAN, TOP 09, KDU-ČSL a neúspěšného kandidáta Jiřího Drahoše.

"Mezi těmito mlýnskými kameny pak zůstávají sociální demokraté a Piráti. Zatímco voliči ČSSD přešlapují na místě a s obavami a možná i určitou nadějí čekají na nadcházející události, Piráti z aktuálních politických událostí těží a získávají politické body, ale zejména pak voliče," uzavírá Sanep.