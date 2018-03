IEA: US břidlice budou určovat vývoj trhu v následujících letech a pokryjí 80% růstu poptávky

Podle analytiků IEA budou určujícím prvkem vývoje ropného trhu v následujících několika letech především američtí břidlicoví těžaři.Jejich rozvoj bude hlavním limitujícím faktorem pro tradiční těžaře v rámci kartelu OPEC. Ten si za takový vývoj paradoxně může sám, protože stabilizace cen jeho zásluhou podpořila další rozvoj amerických alternativních těžařů.Podle analytiků agentury produkce v hlavní oblasti Permian Basin do roku 2023 poroste z loňských 13,2 miliónu barelů až na 17 miliónů.Podle analytiků IEA bude celosvětová poptávka po ropě minimálně do roku 2023 stále růst a to zhruba o 1-1,4 mbd. US těžaři budou do roku 2020 krýt až 80% celkového růstu globální poptávky respektive více jak polovinu až do roku 2023.Poptávka po produkci OPECu bude do roku 2020 klesat pod jeho aktuální produkční strop. Po roce 2020 poptávka poroste zhruba tempem 1 mbd. a v roce 2023 bude dosahovat úrovně nad 34 mbd. Přitom se ale odhaduje, že kartel sám nebude schopen tento vývoj podchytit a to především kvůli slabým investicím do nové těžby. Analytici agentury snížily svůj výhled pro růst produkce kartelu o 62% oproti poslednímu výhledu na cca 750 000 barelů denně respektive 2,1% stávajícího objemu. Proti růstu produkce Íránu a Iráku bude stát totální kolaps produkce Venezuely, jež bude časem nejnižší od roku 1940.Riziko nedostatku produkce kvůli slabým investicím je patrné v celém ropném sektoru. Globálně ropný trh ztrácí každý rok kvůli stárnutí a vyčerpání vrtů cca 3 milióny barelů denně. V roce 2023 bude rezerva produkčních kapacit pro případ nečekaných výpadků vůbec nejnižší od roku 2007.Globální poptávka po ropě do roku 2023 poroste v průměru o cca 6,9 miliónu barelů denně na celkových 104,7 mbd. Hlavním motorem bude i nadále poptávka ze strany Číny.