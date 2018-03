USA: Začíná Trump obchodní válku? Jestli ano bude hrozit recese

Současný americký prezident uvedl, že USA zavedou od tohoto týdne 25% cla na dovoz oceli a 10% cla na dovoz hliníku. V reakci na tento krok začínají další země (EU, Kanada, Brazílie, Čína či Mexiko) zvažovat podobu odvetných cel. Načež D. Trump na Twitteru napsal, že obchodní války jsou dobré a dají se snadno vyhrát.

Samozřejmě obchodní války nejsou dobré a prohrají je všichni, jde jen o to, kdo více. A obávám se, že v tomhle případě budou dopady vyšší pro USA. Ostatní země či bloky zemí (EU) zavedou odvetná cla, která poškodí jiné americké sektory, které by jinak mohly expandovat, a které mají v tuto chvíli v porovnání se zbytkem světa výhodu (technologickou či jinou). Jinými slovy tyto ostatní bloky zemí či země nebudou uvalovat cla na sektory, kde rozdíl v produkci v USA oproti zbytku světa je zanedbatelný, ale zaměří se na odvětví, kde je USA napřed a cla umožní tento rozdíl snížit. To je ale jen malá náplast která zmírní celkově negativní dopady, které mohou být opravdu značné.

Trumpovo rozhodnutí tak díky následné sérii odvetných cel přibrzdí v USA progresivní sektory a naopak bude podporovat produkci v odvětvích, která jsou v USA neefektivní, drahá, a kde by bylo daleko rozumnější přesunout pracovní sílu do více perspektivnějších a progresivnějších odvětvích.

Výroba oceli v USA je drahá (vysoké pracovní náklady vzhledem k produktivitě), což zvýší inflaci a mírně zvýší produkci v tomto sektoru. Problém je, že vyšší ceny hliníku a oceli se přenesou i do dalších odvětví a zvýší celkovou inflaci. Navíc produkce v dalších sektorem bude k tomu ještě kvůli clům nižší a navíc se rozvoj těchto odvětví přibrzdí.

Motivace Donalda Trumpa je pro mě vcelku jasná. Kromě jeho pravděpodobně velmi nízkých znalostí makroekonomie, jsou tyto sektory (výroba hliníku, oceli) v USA na ústupu. Což vyprodukovalo relativně silnou skupinu nespokojených Trumpových voličů, kteří stále touží po „starých dobrých časech“ a nejsou schopni přizpůsobit se měnícím se podmínkám. Kdysi na toto téma vyšel zajímavý článek v Reportéru.

Můj názor je, že pokud bude Trump pokračovat v těchto politikách, tak je schopný velmi výrazně přiblížit ekonomiku USA do recese!



Michal Skořepa