Italský podpis (nejen) na euru

Politicky bouřlivý víkend je za námi. Dvě hlavní otázky, které tížily především euro, byly zodpovězeny. Jak? Německá koalice byla posvěcena, což je pro evropskou měnu pozitivní. Opakem, alespoň při pohledu na vývoj kurzu, je, byť stále předběžný, výsledek italských voleb.

Jak napsala agentura Reuters, Italové se hromadně odvrátili od mainstreamových stran a dali přednost těm, které se vyznačují jako antisystémové a euroskeptické. Nejvíce hlasů dle předběžných výsledků získalo Hnutí pěti hvězd (32 %), o pět procentních bodů více má ale středopravá koalice, kde, jak uvádí Reuters, patří k nejsilnějším stranám Berslusconiho Vzhůru Itálie a euroskeptická Liga severu. Vládnoucí Demokratická strana expremiéra Renziho zřejmě skončila na třetím místě a dle dostupných informací odchází do opozice.

O něco pozitivnější zprávou pro euro bylo odsouhlasení velké německé koalice, kde se celkem 66 % hlasů v rámci vnitrostranického referenda sociálních demokratů (SPD) vyslovilo pro spolupráci s Merkelovou a s CDU/CSU. Toto číslo bylo oproti odhadům mnohem vyšší.

#Euro has started on a high to the week after positive news from Germany but has since then lost steam and slipped lower as #Italy election turns out to be a messy affair. Now trades below $1.23. pic.twitter.com/YGCOqF3WNB

Aktuálně jsme však v situaci, kdy se na trzích podepisuje především dění v Itálii (vedle eura padají i italské akcie, výnosy tamních bondů naopak rostou). Investory tak během dnešního dne bude zřejmě ještě tížit fakt, že se Italové natolik přiklonili k antisystémovým stranám. Na druhou stranu, trhy by se z politických dopadů mohly relativně brzy oklepat a navrátit se zpět k událostem, které určovaly jejich směr ještě před víkendem.

Jedná se především o Donalda Trumpa a jeho zavedení cla na hliník a ocel. Blonďatý státník by se totiž nemusel zastavit pouze u těchto komodit. Již v sobotu na svém Twitteru totiž pohrozil zavedením daně na dovoz automobilů z EU. Reagoval tak na informaci o tom, že EU zvažuje 25% clo na některé výrobky dovážené ze Spojených států.

If the E.U. wants to further increase their already massive tariffs and barriers on U.S. companies doing business there, we will simply apply a Tax on their Cars which freely pour into the U.S. They make it impossible for our cars (and more) to sell there. Big trade imbalance!