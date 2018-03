Akciové trhy pod tlakem (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Prodej aktiv ČEZ do rukou bulharské vlády by zřejmě zkomplikoval probíhající mezinárodní arbitráž mezi ČEZ a Bulharskem.

Evropské akcie by měly obchodování v novém týdnu zahájit opět poklesem.

Ve světových ekonomikách dnes budou zveřejněny indexy nákupních manažerů ze sféry služeb. Celý nadcházející týden bude zajímavý na nová makroekonomická data a politické události. Dočkáme se německých podnikových objednávek, průmyslové výroby v evropských zemích, Béžové knihy Fedu a v pátek statistik z amerického trhu práce. Pro trhy pak bude zásadní i zasedání Evropské centrální banky.

Société Générale snížila doporučení pro akcie španělského dodavetele automobilových součástek CIE Automotive na Prodat.

Obchodování na zámořských trzích

Americký akciový trh v pátek částečně zkorigoval svoje ztráty z celého týdne, přestože do plusu se vyhoupnul až v závěrečné půlhodině obchodování. Index S&P 500 si tak připsal půlprocentní zisky, nicméně za celý týden se jeho hodnota o dvě procenta snížila. Přesto však nelze hovořit o tom, že by výprodeje na akciových trzích byly u konce. Trhy spekulují o dalších možnostech zavádění dovozních cel poté, co americký prezident Donald Trump oznámil jejich zavedení pro ocel a hliník, a zároveň se obávají odvetných opatření druhých stran. Proto se i asijské trhy v drtivé většině případů nacházejí na úvod nového týdne v červeném. Více jak jedno procento ztrácejí akcie obchodované v Hongkongu, Jižní Koreji nebo Indii.

Dnes oznamované indexy nákupních manažerů zřejmě trhy příliš neovlivní. Čekáme, že nový impuls by pro trhy mohl přijít až v druhé polovině tohoto týdne, kdy ve čtvrtek zasedá Evropská centrální banka a v pátek budou zveřejněny statistiky z amerického trhu práce. V případě ECB nečekáme žádnou změnu v nastavení měnové politiky a centrální bankéři budou chtít spíše držet na uzdě potenciálně rostoucí spekulace na ukončení kvantitativního uvolňování a potažmo zvyšování úrokových sazeb. Údaje o pracovním trhu budou důležité zejména z toho pohledu, jak zapadnou do optimistického hodnocení nového šéfa Fedu Jeroma Powella v minulém týdnu. Obáváme se určitého útlumu ve mzdovém vývoji, což by mohlo zmírnit tlak na rostoucí úrokové sazby a dluhopisové výnosy, čímž by akciové trhy mohly získat mírnou podporu.

ČEZ

Hospodářské noviny spekulují, že by odchod ČEZ z Bulharska mohl narušit i probíhající miliardovou arbitráž. Údajně v ní energetická společnost žádá až o 15 mld. CZK. V rámci smlouvy o prodeji je i podmínka ČEZ, aby nový majitel bulharských aktiv poskytoval v arbitráži součinnost, dodával potřebné materiály apod. V případě prodeje aktiv bulharské vládě namísto společnosti Inercom by tak tato součinnost byla velmi narušena. ČEZ se prozatím detailněji k návrhům bulharské vlády nevyjádřil.