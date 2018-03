Pondělní obchodní seance 5. 3. 2018 - 5 zásadních událostí

Pondělí 5. 3. 2018 ---------------------------------

USA: DJIA (-0,29 %), S&P500 (+0,51 %) a NASDAQ (+1,08 %).

Evropa: DAX (-2,27 %), CAC40 (-2,39 %), FTSE 100 (-1,47 %).

Čína: Hang Seng (-2,02 %), Shanghai Comp. (+0,07 %), CSI 300 (+0,04 %).

Japonsko: Nikkei 225 (-0,66 %).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

JPY: Markit PMI služby (únor): 51,7 b., oček. 52,0 b., min. 51,9 b.

CNY: Caixin PMI služby (únor): 54,2 b., min. 54,7 b.

-------------------------------------------------------------

DE/EUR: (9:55/10:00) – Markit PMI služby (únor)

EUR: (10:30) – Sentix index spotřebitelské důvěry (únor)

EUR: (11:00) – Maloobchodní tržby (leden)

USA: (15:45/16:00) - Markit PMI a ISM služby (únor)

Člen FOMC: (19:15) - Randal Keith Quarles (Federal Reserve Board of Governors)

------------------------------------------------------------

Zámořské akciové trhy zažily v pátek velmi volatilní seanci. Obchodníci reagovali na zavedení cla prezidenta Donalda Trumpa ve výši 25 % na dovoz ocele a 10 % na dovoz hliníku. Zavedení cel nadále zvýší napětí ve vztahu s Čínou a dalšími obchodními partnery. Kritici rozhodnutí se obávají, že jiné země přijdou s odvetnými opatřeními. Tvrdí také, že dovozní cla zvýší ceny a poškodí automobilky a další firmy, které používají ocel nebo hliník. Automobilky navíc může poškodit i sobotní příspěvek na prezidentově twitterovém účtu. Trump v příspěvku na sociální síti pohrozil "zavedením daně" na dovoz automobilů z Evropské unie. Reagoval tak na zprávy o tom, že evropští činitelé zvažují 25% clo na některé výrobky ze Spojených států jako odvetu na cla na ocel a hliník. Nový týden bude ve znamení pěti zásadních událostí:

Italské parlamentní volby

Podle odhadů výsledků včerejších parlamentních voleb v Itálii vyhrála středopravá koalice, v níž jsou nejvýraznějšími silami strana Vzhůru, Itálie (FI) expremiéra Silvia Berlusconiho a protiimigrační a euroskeptická Liga severu (LN) Mattea Salviniho. Prognózy napovídají, že ani jedna z hlavních politických sil nezíská parlamentní většinu. Oficiální výsledky mají vyhlášeny v pondělí v 14:00. Volební účast přesáhla podle ministerstva vnitra 70 procent. Evropská měna reaguje na výsledky oslabením.

Zavedení cel - rétorika ohledně obchodní války

Trhy budou nadále pod tlakem rétoriky ohledně zavedení cel na hliník a ocel v USA. Proti opatření se vyhradila nejen Evropská unie, Čína ale i největší dodavatel oceli a hliníku do USA – Kanada. Donald Trump uvedl, že obchodní války jsou dobré a snadno se vyhrávají. Do následujících dní lze proto očekávat možná odvetná opatření obchodním partnerů USA.

Americká data z trhu práce

Jako každý první týden v novém měsíci americké trhy budou už od středeční seance reportovat data za amerického trhu práce, nejprve středečním národním reportem zaměstnanosti ADP a poté pateční statistikou míry nezaměstnanosti a změnou zaměstnanosti v nezemědělských sektorech v podobě NFP.

Zasedání ECB a BOJ

Během tohoto týden Evropská a Japonská centrální banka zasednou k jednacímu stolu a budou jednat o nastavení měnových politik. Ve čtvrtek ECB rozhodne o nastavení úrokových sazeb a v následné tiskové konferenci Mario Draghi nastíní další vývoj evropské měnové politiky. Očekává se, že sazby i nastavení programu QE zůstanou beze změny. Problémem je, že i při rostoucím hospodářském růstu, inflace nezrychluje tak, jak by si centrální banky přála. Páteční zasedání a rozhodování o sazbách Bank of Japan by se mělo nést v podobném duchu, jelikož BOE zužují stejné problémy jako ECB.

Čína- Národní lidový kongres

Čína v pondělí 5. března zahájila svůj Národní lidový kongres s třemi tisíci delegáty, kteří se sešli v Pekingu. Dvoutýdenní zasedání má ujasnit cíle hospodářského růstu pro rok 2018, kdy by mělo být dosaženo 6,5 % růstu hospodářství. Investory také bude zajímat, jak bude největší světový výrobce oceli reagovat na plány amerického prezidenta Donalda Trumpa na zavedení cel. Tamní analytici se domnívají, že vzhledem k problémům s finančním systémem může vláda převzít kontrolu nad dalšími tamními podniky.