Politické napětí v eurozóně dopadlo na korunu negativně

Politické napětí v eurozóně dopadlo na korunu v druhé polovině týdne negativně. V tomto týdnu může koruna nejprve vyčkávat na ECB (i když vazba na eurodolar je v posledních týdnech slabá). Zásadnější budou tentokrát domácí čísla v čele s inflací za únor a především mzdami za čtvrtý kvartál. Mzdy by měly opět zrychlit nad 5 %, to by ovšem pro ČNB nemělo být překvapení a po umírněných komentářích jinak jestřábího Bendy z ČNB počítáme s dalším růstem sazeb až na podzim tohoto roku.