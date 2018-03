Na nový impuls ze strany ECB je zatím brzy (Týdenní zpráva z finančního trhu)

Čtvrteční zasedání ECB zřejmě žádnou zásadní informaci nepřinese. Na změnu rétoriky týkající se opuštění programu odkupu aktiv a následného zvyšování úrokových sazeb je zřejmě příliš brzy. Výsledkem by totiž pravděpodobně bylo nežádoucí rychlé posílení eura. I na druhé straně Atlantického oceánu se dočkáme projevů různých centrálních bankéřů. Připomeňme, že projev šéfa Fedu J. Powella před americkými kongresmany vyzněl minulý týden optimisticky. Klíčovým ukazatelem z USA budou páteční statistiky z únorového trhu práce. Zatímco počet nově vytvořených pracovním míst bude opět silný, obáváme se určitého útlumu ve mzdovém vývoji. Polská centrální banka na zasedání v tomto týdnu měnovou politiku nezmění. Z tuzemských dat se dočkáme poklesu míry nezaměstnanosti i inflace. Nižší únorová inflace i reálné mzdy za Q4 17 ve srovnání s prognózou ČNB mohou vyústit v tlaky na oslabení koruny.

Čekáme smíšená data z únorového amerického trhu práce

Po lednovém dosažení nejvyšších úrovní za poslední dekádu přináší únorové evropské PMI mírný pokles. Oproti již zveřejněným rychlým odhadům ale žádnou zásadnější revizi nečekáme. I tak zůstává aktivita v eurozóně vysoko, index se nachází jednu standardní odchylku nad dlouhodobým průměrem. Samotné PMI je podle našeho odhadu konzistentní s růstem ekonomiky eurozóny během Q1 18 o 0,7 % q/q, respektive 2,9 % y/y. Náš oficiální odhad přitom počítá s růstem v letošním prvním čtvrtletí o 0,6 % respektive 2,3 % y/y. V dalších měsících očekáváme další snižování PMI směrem k dlouhodobému průměru.

Předběžné odhady ukázaly na růst ekonomiky eurozóny během loňského závěrečného čtvrtletí o 0,6 % q/q a na tom by se nic změnit nemělo. Meziroční dynamika by též měla být potvrzena na 2,7 % y/y. Z pohledu struktury by hlavním tahounem měl být čistý export, který by se na mezičtvrtletní dynamice měl podílet z celé poloviny. Zrychlit by oproti předchozímu čtvrtletí měla i domácí poptávka tažená primárně spotřebou domácností. Jejich situaci povzbuzují kromě lepšící se situace na trhu práce i nižší daně, úrokové náklady a ochota snižovat míru úspor. Mírné zlepšení předpokládáme i v oblasti investiční aktivity. Naopak negativně přispěje k tvorbě HDP změna stavu zásob.

Březnové zasedání ECB by podle nás mělo patřit mezi ta nudná. Neočekáváme žádnou změnu v nastavení měnové politiky, ani nic nového pokud jde o budoucí výhled. Optimistické prosincové komuniké ukázalo, jak je trh citlivý na jakékoliv informace týkající se ukončení používání nestandardních nástrojů ze strany ECB. Centrální bankéři se budou chtít vyhnout tomu, aby trh začal očekávat zvýšení úrokových sazeb příliš brzy, což by mohlo vyvolat nežádoucí rychlé posílení eura. Diskusi o tom, jak dál s programem odkupu aktiv, očekáváme až na červnovém zasedání. Tomu bude nahrávat i z pohledu centrální banky příznivější inflační prostředí. Inflace aktuálně atakuje lokální dna, v polovině roku bude znatelně výše.

Německá průmyslová výroba zřejmě vstoupila do nového roku silným růstem o 0,7 % m/m. Únorové předstihové indikátory naznačují, že v dalších měsících se tempo růstu průmyslového výstupu vrátí k udržitelnějším hodnotám. Celkově pro letošek věštíme příznivý rok pro německé průmyslníky, limity na trhu práce povedou k vyšší potřebě investovat do produktivnějších výrob. Silná vnější poptávka se projeví i ve vysoké dynamice německých lednových exportů a v celkovém přebytku bilance zahraničního obchodu i běžného účtu platební bilance.

Očekáváme, že i v únoru pokračoval solidní růst tvorby nových pracovních míst v USA. Námi očekávaných 180 tisíc odpovídá průměru za posledních šest měsíců. Povzbuzením jsou únorové ISM, kde složka zaměstnanosti zaznamenala třetí nejlepší výsledek od roku 2011. Obdobně vyznívají i jednotlivé regionální Fed indexy. Míra nezaměstnanosti by měla zůstat na 4,1 %, u průměrných hodinových výdělků očekáváme po lednovém vzestupu o 0,34 % za únor zvýšení o 0,27 %. Lednové číslo bylo totiž mimořádně povzbuzeno zvýšením minimálních mezd v 18 státech.

D. Trump podpořil svou politikou euro

Vývoj kurzu eura proti dolaru byl minulý týden jako na houpačce. Zatímco první polovina týdne byla ve znamení americké měny, ve druhé tomu bylo naopak. Zelené bankovky podpořil svým optimistickým projevem před senátory nový šéf FOMC J. Powell, když zdůraznil rizika vyššího hospodářského růstu ve srovnání s prognózou. A v minulém týdnu zveřejněná data mu dala za pravdu. Růstové momentum je ale patrné v prvních měsících letošního roku i v Evropě. Euro však čelí zvýšené politické nejistotě – o víkendu se rozhodovalo, jak to bude s německou vládou a jak dopadnou parlamentní volby v Itálii. Tady se nakonec žádné překvapení nekonalo – Německu bude opět vládnout velká koalice, v Itálii žádná strana nezískala většinu, formování vlády bude během na dlouhou trať. Euru však nakonec v závěru minulého týdne významně pomohl prezident Spojených států D. Trump uvalením dovozních cel na ocel a hliník. Obava z rozpoutání obchodní války ze strany USA spustila na dolaru výrazné výprodeje.

Česká inflace na cíli

Finální data maďarského HDP potvrdí trend zvyšující se růstové dynamiky ke konci loňského roku. Z regionálního pohledu je dokonce maďarský mezičtvrtletní růst nejvyšší. Ani to ale nepovede k tomu, že by letos maďarská centrální banka začala svou měnovou politiku zpřísňovat.

Polská centrální banka ponechá nastavění úrokových sazeb neměnné, což se všeobecně očekává. Pro investory bude zajímavější zveřejnění nového inflačního reportu. I když zásadnější revizi růstových a inflačních vyhlídek nečekáme, přesto může poskytnout náhled na budoucí nastavení polské měnové politiky. Očekávání nejenom centrálních bankéřů zůstanou pod vlivem zveřejňovaných aktuálních dat. Změnu v rétorice centrálních bankéřů očekáváme až v průběhu Q2 18, kdy budeme svědky inflačního vzestupu.

Podíl nezaměstnaných v Česku v únoru dále klesl. Dlouhotrvající hospodářský růst vede k tomu, že se zdroj volné pracovní síly již v podstatě vyčerpal. S tím související tlaky na růst mezd představují jeden z hlavních inflačních tlaků v české ekonomice.

Vývoj reálných mezd i únorová inflační data mohou významně upřesnit načasování dalšího zvýšení úrokových sazeb centrální bankou. Lednová meziroční inflace se nacházela desetinu procentního bodu pod prognózou ČNB. V případě únorového výsledku se zřejmě tato mezera dále rozšíří. Mírně pod odhad růstu reálných mezd ve výši 5,4 % y/y za Q4 17 míří i naše prognóza. Na slabá data bude podle nás kurz koruny citlivý. Její oslabení by následně podpořilo naše očekávání, že na květnovém zasedání ČNB nakonec úrokové sazby zvedne.

České hospodářství s novým rokem zrychluje

Minulý týden byl na regionálních devizových trzích ve znamení tlaků na oslabování středoevropských měn. Nejhorší výkonnost vykázal polský zlotý, který ztratil více než půl procenta. Maďarský forint i česká koruna odepsaly zhruba polovinu. Oslabení české měny jsme se dočkali navzdory tomu, že publikovaná data jednoznačně potvrdila zrychlování hospodářského růstu v prvních měsících letošního roku. Atraktivitu koruny snižují centrální bankéři svou prognózou zvýšit letos úrokové sazby už pouze jednou, a to až na konci roku. Tento pohled nastínil v závěru minulého týdne v rozhovoru pro HN i jeden z největších jestřábů v bankovní radě V. Benda. V neposlední řadě nezapomínejme, že proti koruně bude v nadcházejících měsících stát sezónnost v podobě odlivu dividend.

Zpřesněná data českého HDP za závěrečné čtvrtletí loňského roku potvrdila mezičtvrtletní růst ve výši 0,5 %. Od silného druhého čtvrtletí ekonomika na rychlosti postupně ztrácela. Pozitivní ale je, že růst je široce záložen, když se na něm podílely všechny složky. Z produkčního pohledu je tahounem průmysl v čele s automobilovým sektorem. Na exportech je vidět provázanost s německou a potažmo evropskou ekonomikou, když se vezeme na vlně globálního vzestupu. Silná je ale i domácí poptávka, a to nejenom spotřeba domácností. Dynamika investic ukazuje, že firmy vědí, jak bojovat s nedostatkem zaměstnanců a růstem mezd.

Dosud zveřejněné měsíční indikátory jednoznačně potvrzují, že růstová dynamika se vstupem do roku 2018 nabrala na síle. My za Q1 18 očekáváme mezičtvrtletní růst o 1,1 %. Důvěra v ekonomiku je podle konjunkturálního průzkumu nejvyšší za poslední dekádu. Podnikatelská důvěra i PMI potvrzují, že průmysl vstoupil do nového roku pravou nohou. Na rostoucí dynamiku mezd a spotřebitelských výdajů pak ukazuje výkonnost státního rozpočtu. Výběry DPH i daní ze závislé činnost rostou meziročně dvouciferným tempem.

Pokud koruna během nadcházejících týdnů neposílí pod hladinu 25 CZK/EUR, jak předpokládá ČNB, bude muset měnové podmínky zpřísnit úrokovou složkou. Námi očekávané květnové zvýšení úrokových sazeb tak stále držíme.