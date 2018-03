Boj proti symbolům je jako boj proti větrným mlýnům.

Václav Moravec si do studia Otázek pozval místopředsedkyni ODS Alexandru Udženiju, místopředsedu KSČM Jiřího Dolejše a předsedu Starostů a nezávislých Petra Gazdíka. V průběhu debaty to pak často vypadalo tak, že se zformovala trojčlenná protidolejšovská koalice. Výsledek však byl spíše tristní, než aspoň náznakem úspěšný. Ostatně, začalo to už hodinu před tím v Partii na Primě, kde se také probírala těsná volba Zdeňka Ondráčka do čela komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. Jinak též Zdeňka Ondráčka, některými zvaného "mlátička", a symbolu to režimu, který před listopadem 1989 násilně zasahoval proti svým odpůrcům.

V poslední době je to pořád o tom samém, o boji proti symbolům, které evidentně zajímají více určitou část politické reprezentace, než většinu jejich voličů. Nic proti tomu, že někdo trvá na čistotě mravů a prosazuje v těchto intencích své názory, najde se ovšem hodně takových, kteří nechápou proč tyto symboly, jako též např. výkrmna v Letech nebo trenýrky nad střechami, mají být natolik zásadní a významné, že odsunují na vedlejší kolej témata, které elektorát (v obecném pojetí) vnímá jako důležitější, taková aktuální, zasahující do každodenního života občanů. Udženija poznamenala, že Zdeňka Ondráčka do čela komise prosadili ANO, SPD a KSČM. Gazdík jí v tom podpořil s dodatkem, "že je to hrůza" jak se komunisté derou k moci. Pro příslovečného průměrného občana to samozřejmě nejsou nijak objevné informace, čeká totiž něco nového, co by bezprostředně ovlivnilo jeho život.

Dolejš v tomto kontextu celkem racionálně poukázal na taktiku Andreje Babiše, který přes handicap vládnutí v demisi (mimo jiné) cílevědomě pracuje s voliči způsobem, že v nich vzbuzuje pocit zájmu o ně. Dobrý příklad jsou třeba penze, které jsou mediálně propírané již od minulého roku, přičemž konkrétní změna se očekává až od ledna 2019. Dává zřetelně najevo, že mu na lidech záleží, a to v situacích, kdy v obdobných pravicoví politici hledali důvod proč šetřit pro budoucí generace nebo omezit valorizace s poukazem na potřebu optimalizace dph.

Jde tedy o to, neplakat nad rozlitým mlékem, nýbrž trvale pracovat na přesvědčování, že opozici zajímá především občan, a to podstatně více než zasutá minulost a vnitrosněmovní animozity. Ve studiu to tak nevypadalo.

Další informace a zajímavosti zde , třeba o tom, jak v husitské metropoli zamrzl Jordán, nebo jak herec Dianiška pozoruhodně Pod Palmovkou zrežíroval vlastní (autorské) představení pod pseudonymem F.X.KALBA.