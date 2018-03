Ministryně sociálních věcí v demisi mění mluvčí. Sulek odchází, nastoupil Řepka

Ministryně práce a sociálních věcí v demisi Jaroslava Němcová obměňuje tým nejbližších spolupracovníků. Po dvou měsících od jejího nástupu do úřadu odchází dlouholetý člen tiskového oddělení Petr Sulek, který dosud zastával pozici mluvčího ministerstva.

Téměř dva měsíce po prvotní změně, kdy v rámci systemizace byl na ministerstvu práce a sociálních věcí změněn počet náměstků a některé sekce byly zrušeny či přejmenovány, aby byla dodržena právní stránka služebního zákona a mohli být nahrazeni někteří náměstci, došlo na MPSV k další zajímavé personální změně.

Do čela nově vytvořeného oddělení tiskového oddělení v kabinetu ministryně byl od 1. března jmenován Vladimír Řepka. Ten dosud působil na tiskovém oddělení pražského magistrátu, kde byl pět let. Předtím sedm let v odboru komunikace ministerstva vnitra, kde měl na starosti mimo jiné volební agendu a vystupoval v roli tiskového mluvčího. Zároveň se ministryně v demisi Jaroslava Němcová domluvila na ukončení spolupráce s dlouholetým tiskovým mluvčím MPSV Petrem Sulkem. Není bez zajímavosti, že tím ztrácí kdysi samostatný odbor komunikace, který měl do příchodu Němcové 10 tabulkových míst „historickou paměť“. Sulek byl totiž „sirem Humpreym“ tiskového oddělení MPSV, který „přežil“ několik ředitelů odboru komunikace a ministrů. Přitom byl v denním dění okolo nejvyššího vedení MPSV a vyřizoval dotazy novinářů (tiskové oddělení má ještě dvě dlouholeté zaměstnankyně, ale spíše na technicko-analytických pozicích – pozn. red.).

Vladimír Řepka je zkušený profesionál, který od roku 2007 03působil v tiskovém oddělení Ministerstva vnitra ČR odkud odešel v roce 2015 na pražský magistrát. Zde vedl zhruba desetičlenný tým odboru komunikace a na starosti měl i některé kampaně hlavního města. Před nástupem do státní správy působil v soukromých rádiích.

Jak popsalo vedení MPSV plánovanou reorganizaci tiskového odboru MPSV?

„Ruší se odbor komunikace a v něm 10 služebních míst, z tohoto počtu 3 místa představených. Jedno služební místo v režimu zákoníku práce se přesouvá do

odboru koordinace a právní podpory státní služby v sekci státního tajemníka. Změna

vychází z požadavku na zajištění komunikace politik formulovaných jednotlivými

služebními útvary ministerstva navenek, nikoliv na přímý výkon služebních činností

dle § 5 zákona o státní službě. Z tohoto důvodu došlo po náležitém přehodnocení

stávajících realizovaných činností ke zrušení míst služebních a nově budou pro

zajištění komunikace navenek zřízena místa pracovní v odboru kabinet ministryně,“ stálo v popisu systemizace. Návazně byly naplánovány tyto kroky: „V kabinetu ministryně dochází ke zřízení oddělení analýz a informací se šesti pracovními místy. Oddělení bude poskytovat analytickou a informační podporu paní ministryni jako člence vlády, zejména s vazbou na politické priority vyplývající z programového prohlášení vlády. Dále se v kabinetu zřizuje tiskové oddělení s osmi pracovními místy. Jeho úkolem bude zajištění komunikace politik formulovaných jednotlivými služebními útvary MPSV navenek.“

