Kde žije nejvíce boháčů? Najdete v seznamu 15 nejbohatších měst

Přibližně 11% světového soukromého bohatství je soustředěno v 15 městech světa. Podle průzkumu společnosti New World Wealth žije nejvíce bohatých lidí v New Yorku, Londýně a Tokiu. Z evropských měst se do TOP 15 dostaly ještě Frankfurt a Paříž. Seznam skýtá překvapení.

Obyvatelé patnácti nejbohatších měst vlastní neuvěřitelných 24 bilionů dolarů. Z toho 3 biliony má New York. Město, které nikdy nespí, je nejlidnatějším ve Spojených státech a mimo jiných v něm žije mnoho movitých umělců nebo miliardář Michael Bloomberg, který je podle magazínu Forbes desátým nejbohatším mužem světa.

Druhý Londýn disponuje 2,7 biliony dolarů v soukromém majetku. U jednoho z největších světových obchodních center není tento údaj překvapující. Třetímu Tokiu vyneslo 2,5 bilionu dolarů značné množství milionářů, kteří sídelní město japonského císaře obývají. Mezi pětici nejbohatších měst se vešly ještě San Francisko s 2,3 bilionu dolarů a Peking s 2,2 bilionu dolarů.

Podle průzkumu bohatly nejrychleji za posledních 10 let San Francisco, Peking, Šanghaj, Bombaj a Sydney. V příštím desetiletí se nejvyšší tempo růstu očekává v indické Bombaji.

Některá města spojovaná s bohatstvím jako Calgary, Dauhá nebo Perth v seznamu 15 nejbohatších měst překvapivě chybí.

Na rozdíl od tradičních ratingů není tento žebříček založen na hrubém domácím produktu (HDP), ale představuje celkovou částku soukromého bohatství, které vlastní všechny osoby žijící v každém z těchto měst. Suma odráží veškerá aktiva, jako jsou majetek, hotovost, akcie a obchodní podíly, s výjimkou závazků. Z údajů pro průzkum byly vyloučeny také vládní prostředky.

HDP i hodnota soukromého majetku jsou ukazatele sloužící k měření ekonomické síly. Seznam nejbohatších měst se bude podle obou ukazatelů lišit. Na základě HDP by seznam obsahoval Houston, Ženevu, Osaku, Soul, Shenzhen, Melbourne, Curych a Dallas.