Reuters: Kauza CEFC vrhá stín na čínský byznys

Když tento týden vyšlo najevo, že předseda představenstva konglomerátu CEFC China Energy je vyšetřován kvůli hospodářské kriminalitě, někteří lidí jen nasucho polkli. Byli to obchodníci napojení na čínské společnosti, píše agentura Reuters.



Přestože rychle rostoucí čínské konglomeráty řada globálních investorů a regulátorů pokládá za podezřelé kvůli jejich neprůhlednosti a financím, pro byznysmany, kteří zaplatí cokoli za okázalý majetek, jsou lukrativními obchodními partnery. Dnes, víc než kdykoli předtím, musí rádoby akvizitoři, prodejci, investoři a poradci posoudit, kdo je v Pekingu in a kdo out. A to je politicky problematická otázka.



Vyšetřování CEFC, které zpochybnilo dohodu o převzetí podílu 14 procent v největší ruské ropné společnosti Rosněfť za zhruba 9,1 miliardy dolarů (188 miliard Kč), přišlo necelý týden poté, co vláda oznámila, že přebírá kontrolu nad pojišťovnou Anbang, která také obchoduje s aktivy. Předseda jejího představenstva Wu Siao-chuej je vyšetřován pro podezření z hospodářské kriminality.





Pozdvižení posledních týdnů řadu obchodníků znervóznilo a citlivé téma nechtějí komentovat. Kancelář čínské Státní rady na otázky agentury Reuters nereagovala."Má se za to, že pokud jste velkou čínskou společností, s největší pravděpodobností jste pod siným vládním vlivem," konstatoval Edward Mermelsteinz newyorské společnosti Rheem, Bell & Mermelstein a dodal, že jedinou otázkou je, jak velký je tento vliv.Podle nejmenovaného investičního bankéře v Hongkongu je nynější kauza jen dalším důvodem, proč by zahraniční obchodníci měli přistupovat k velkým čínským akvizicím podezřívavě.Mezi společnosti, které zjevně mají podporu Pekingu, patří automobilka Geely a Fosun, další konglomerát se zálibou v okázalosti, který má kromě jiného podíl na kanadském provozovateli cirkusů Cirque du Soleil.Geely minulý týden ohromila automobilku Daimler náhlou akvizicí podílu 9,7 procenta za devět miliard dolarů . Fosun zase v posledních dnech skoupil dvě evropské luxusní módní značky a převzal kontrolu nad brazilským makléřem, celkem za 245 milionů dolarů Peking na konglomeráty vloni v létě upozornil, když omezil jejich přístup k domácím úvěrům s odkazem na "iracionální" investice . Aby zmírnily dopad těchto opatření, společnosti včetně Dalian Wanda a HNA Group se začaly zbavovat některých aktiv a měnily podnikatelské modely a investiční strategii posunuly "pro Peking líbivějším směrem".Řada bankéřů a obchodních poradců nyní poukazuje na rozdíly ve financování a na rozlišování podle toho, která společnost je v přízni a která ne. Například Anbang byl dlouho pokládán za donkichotského obchodníka, jeho nejznámějším aktivem je hotel Waldorf Astoria v New Yorku . Jeho financování bylo zpochybňováno, protože většina prostředků pocházela z prodeje nelikvidních pojišťovacích a spořicích produktů drobným investorům.Tento druh činnosti čínské úřady přísně sledovaly v obavách z ohrožení finančního systému. Anbang byl výjimkou na několika frontách: podléhal regulaci, byl bedlivě sledován a kupoval aktiva, které vláda příliš nepodporovala, jako hotely a nemovitosti Společnost CEFC se také rychle proměnila z obchodníka s pohonnými hmotami na ropný a finanční konglomerát s ambicemi konkurovat čínským státním energetickým gigantům. Jeho zakladatel Jie Ťien-ming byl vlivnou osobou i za hranicemi své vlasti. V roce 2016 ho časopis Fortune zařadil mezi 40 nejvlivnějších lidí ve věku do 40 let na světě a od roku 2015 je členem poradního týmu prezidenta Miloše Zemana CEFC v zahraničí vlastní mimo jiné pivovar, fotbalový stadion a aerolinky. O tom, jak Jie získal peníze na vybudování společnosti se toho ale moc neví.Naproti tomu šéf Geely Li Šu-fu vždy cílil na automobilový průmysl a vývoj elektromobilů, což je je sektor náležící k prioritám Pekingu.Některým obchodníkům nechybí sebejistota. Šéf Fosunu Kuo Kuang-čchang řekl v rozhovoru pro Financial Times, že chystá více obchodů v zahraničí, a to se souhlasem čínské vlády. "Čínská vláda je silně právně orientovaná, takže podporuje společnosti, které respektují zákon ," prohlásil.HNA a Geely agentuře Reuters komentář odmítly, Fosun a Anbang zatím nereagovaly. Ke zprávám o vyšetřování svého šéfa společnost CEFC sdělila jen, že "funguje normálně".Někteří investoři si lámou hlavu, zda HNA může být příští firmou, která se dostane pod vládní tlak. Konglomerát v lednu varoval věřitele, že se mu nedostává 2,4 miliardy dolarů na úhradu úroků v prvním čtvrtletí. V prosinci jednal o financích s osmi bankami včetně Čínské rozvojové banky.Analytici zdůrazňují, že na celou čínskou ságu by se mělo pohlížet v širší perspektivě vládní bitvy o moc a potírání korupce. V minulosti bylo v rámci protikorupčního tažení zadrženo mnoho předních podnikatelů, většinou ale s malou publicitou.