Perly týdne: Pokrytectví technologických hvězd, konopná bublina a příliš pevné dálnice

Trhy, ekonomika, politika – generační zklamání a rostoucí hackerské škody. Vybíráme pro Vás pravidelné Perly týdne...



Generační zklamání:

BusinessWeek přináší porovnání příjmů tří generací (babyboom, generace X a mileniáni). Jak je zřejmé z následujícího grafu, generace X na to byla ve všech vybraných zemích znatelně lépe, než generace babyboom (porovnávány jsou příjmy obou skupin ve věkové úrovni 30 – 34 let). Porovnání mileniánů a generace X již ale tak příznivě nevyznívá, a v zemích jako Španělsko a Itálie je na tom poslední generace dokonce mnohem hůře, než ta předchozí. Podle Businessweeku tak v naší době padá dlouholetý předpoklad, že každá další generace na tom bude z hlediska životního standardu lépe, než ta předchozí.





Příjmová (ne)rovnost: Příjmům se tento týden věnuje i Eurostat, který porovnává jejich výši v zemích EU. Vedle příjmů průměrných ukazuje i rozptyl mezi nejbohatším a nejchudším regionem (plus příjmy v hlavním městě). Jak ukazuje obrázek, průměrné příjmy se u nás nachází pod průměrem EU. Ovšem příjmy v nejbohatší části země, kterou je Praha, jsou vysoko nad standardem EU a jsou porovnatelné s příjmy v jiných nejbohatších regionech. Mezi nejbohatší země EU patří Lucembursko, Irsko, Nizozemí, Rakousko, Dánsko a Německo. Nejchudšími zeměmi jsou podle průměrných příjmů naopak Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko:





Škodíme sami sobě: Nová analýza společnosti McAffee, která se zaměřuje na antivirovou ochranu, tvrdí, že škody způsobené hackery loni dosáhly 600 miliard dolarů, což zhruba odpovídá 1 % světového HDP. Nejvíc útoků přichází z Ruska, Číny a Severní Koreje. Podobně jako v minulých letech byly nejčastější kybernetické útoky na banky, patřily k nim i krádeže osobních údajů a nově také podvody spojené s bitcoiny a dalšími digitálními měnami. Kybernetické zločiny také již delší čas nejsou doménou osamocených hackerů, ale stojí za nimi zejména organizované skupiny, které své služby prodávají firmám i některým zemím. K tomu jim slouží takzvaný Dark Web, který uživatelům umožňuje skrývat vlastní identitu.



Byznys – alkoholová emancipace, konopná bublina a technologické pokrytectví



Konopná bublina: Akciový trh delší dobu táhly nahoru zejména technologické tituly, což živilo opětovné spekulace o možné bublině v tomto sektoru. Jak si ale tento týden všímá Bloomberg Gadfly, iracionální optimismus možná panuje v úplně jiné části trhu. O takzvaných marihuanových akciích a možném prudkém růstu trhu s jejich produkty se také hovoří již nějakou dobu, a jak ukazuje následující graf, analytici ohledně očekávaného růstu zisků rozhodně skeptičtí nejsou:



Valuace jsou pak v tomto segmentu trhu podle Bloombergu „absurdní“, což dokládá další obrázek. V něm jsou porovnány poměry tržní ceny akcie k její účetní hodnotě u „marihuanových“ firem s tímto poměrem u růstových titulů na kanadském trhu a u trhu jako celku. Uklidnit nás může to, že i kdyby šlo o bublinu, jde o malý segment trhu, jehož vystřízlivění by nemělo způsobit vážnější systematické problémy.





Alkoholová emancipace: Společnost Diageo, která je největším výrobcem lihovin na světě, prý od března v USA nabídne limitovanou edici své známé whisky Johnnie Walker Black Label Scotch. Tato edice bude ovšem mít jako logo postavu ženy a její jméno bude Jane Walker. Podle médií je to první velká změna loga této značky muže za více než 100 let a firma k ní přikročila v době, kdy se celé odvětví snaží rozšířit svou bázi zákazníků „aktivací“ žen.



Svoje děti si ničit nenecháme: Business Insider tento týden poukazuje na to, že lidé pracující v Silicon Valley vychovávají své děti způsobem, který bychom u technologických nadšenců asi nečekali. Podle BI mají zaměstnanci technologických firem možnost jasně vnímat, jaký dopad mají moderní přístroje na psychiku a chování dětí, a proto dětem dávají jen omezenou dobu, po kterou mohou přístroje jako mobilní telefony a počítače používat. U některých rodin je dokonce úplně zakázáno sledování videí, hraní videoher a některé děti ani mobilní telefony nemají.



Silicon Valley Community Foundation provedla v roce 2017 průzkum a zjistila, že rodiče ze Silicon Valley se na jednu stranu domnívají, že technologie přispívají ke zlepšení našeho života, ale zároveň mají obavy z toho, jak se neustálé zírání do monitorů promítne do zdraví jejich dětí. Taewoo ze společnosti One Smart Lab pro BI například uvedl, že u lidí, kteří neustále sledují monitor, nelze čekat, že budou schopni se po delší dobu na něco soustředit. Kim patří k lidem, kteří kritizují technologické společnosti za prodej „návykových“ produktů. Podle některých názorů je totiž pro firmy jako Google nejlepší, pokud si na jejich produkty lidé zvyknou již v raném věku, protože pak mají tendenci se k nim vracet.



Ne náhodou se tak podle BI snaží Google dostat do škol produkty Google Docs, Google Sheets, či Google Classroom. Stejně jako Microsoft, či Apple se přitom „tváří jako velký kamarád“. BI také připomíná, že bývalý šéf Microsoftu Gates již v roce 2007 omezil své dceři čas, který mohla trávit hraním videoher, protože si všiml, že na nich začíná být závislá. Bývalý šéf Applu Jobs zase v roce 2011 prozradil, že svým dětem zakázal používat nový iPad.



Zajeď se podívat do Pelhřimova na Argostroj: Titul Podnikatel roku 2017 získal Lubomír Stoklásek, majitel a generální ředitel společnosti Agrostroj Pelhřimov. Lubomír Stoklásek vstoupil do Agrostroje Pelhřimov v roce 1997, když byla firma těsně před krachem. Pod jeho vedením prošla restrukturalizací, došlo k prudkému růstu tržeb a nyní jde o nejvýznamnějšího výrobce zemědělské techniky v ČR. Exportuje především do západní Evropy a Spojených států, ale jeho odběratelé jsou i v Jižní Koreji nebo na Novém Zélandu.



U nás doma – popelnice i z nás, příliš „pevné“ dálnice a povinně domácí zboží



Popelnice i z nás: Z Evropy se kvůli Číně stává popelnice (viz zde) a tento problém se nevyhýbá ani nám. Jak informuje seznam.cz, „v České republice se už začíná hromadit i tříděný papír, velká část plastových odpadů končí místo vývozu či recyklace ve spalovnách a na skládkách“. Čína totiž od začátku roku výrazně omezila dovoz odpadů ke zpracování. „Vše chodilo do Číny, protože tam to bylo levnější. Odcházelo to v takové formě, že všechno ze žlutého kontejneru na plasty slisujeme a pošleme do Číny. Z toho stejně velká část skončila v tamních nezabezpečených skládkách, v horším případě se to pálilo,“ tvrdí expert Hnutí duha Ivo Kropáček. Dodal ale, že „pro obce je pořád ještě zajímavější plasty třídit než platit za směsný odpad, jen už to není tak výhodné jako před rozhodnutím Číny“. Česká republika přímé kontrakty s Čínou v oblasti odpadů nemá, ale odpad vyvážíme do jiných zemí, přes které mohou být plasty nebo papír exportovány do Číny.



Dálnice se rozpadají moc rychle: Ihned.cz si tento týden všímá toho, že „nové české betonové dálnice se už po 20 letech rozpadají, jejich předchůdkyně vydržely dvakrát déle a odborníci zkoumají proč“. Většina českých dálnic postavených z betonu po roce 1995 má totiž životnost jen 20 až 25 let, což je podstatně méně, než kolik vydržela nyní kompletně rekonstruovaná dálnice D1 - její stáří přesahuje 40 let. Příčinou by mohlo být to, že „v 90. letech se normy změnily a začala být vyžadována větší pevnost betonu“. Ten je dnes skutečně pevnější – dokonce možná více, než je vlastně nutné, ovšem také je podstatně křehčí. Jedním z chystaných opatření má být výroba cementu podle upravených receptur.



Povinně domácí: Domácí média tento týden informovala o tom, že Ministerstvo zemědělství opět uvažuje o zavedení minimálního povinného objemu českého zboží v obchodních řetězcích. Podle ministra zemědělství v demisi Jiřího Milka (ANO) je v první řadě důležité oživit české chovy prasat, aby se z nich mohly vyrábět české potraviny.