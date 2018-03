Summary: Cla na ocel a hliník

Donald Trump opět utvrdil svět v tom, že za jeho panování bude americká politika všechno možné, jen ne předvídatelná. Včera večer zaskočil celý svět svým rozhodnutím uvalit cla na veškerý dovoz oceli a hliníku ve výši 25 %, respektive 10 %. Tímto krokem porušil desetiletí trvající status quo o nevyužívání výjimky v obchodních dohodách GATT, která umožňuje zemím zavádět cla v případě, že se jedná o věc národní bezpečnosti. Ta nebyla doteď nikdy využita ze strachu, že ostatní oplatí stejnou mincí. Pro dnešní éru globálního obchodu se tak jedná o vskutku drastické (a hlavně neomalené) opatření.

Prvotní reakce trhu byla předvídatelná. Akcie amerických ocelářů začaly růst – AK Steel přihodil 10 %, US Steel 6 % a podindex amerického S&P 500 sdružující toto odvětví poskočil o 3,5 %. Zbytek trhu, jenž tyto suroviny využívá jako vstupy do výroby, se vydal opačnou cestou a index S&P 500 opět seshora přerazil 100denní klouzavý průměr. Není se čemu divit. Automobilky, průmysl, stavební sektor, obalové materiály, spotřební sektor, ti všichni pocítí růst nákladů a tedy tlak na hrubé marže. Spotřebitele můžou zasáhnout rostoucí ceny, jak se na ně tito výrobci pokusí přesunout část nově vzniklých nákladů. Zdá se však, že Trumpovi poradci se toho nebojí.



Dnešek však přinesl zajímavý zvrat. Donald Trump ve své pravidelné rubrice ranních tweetů uvedl, že „obchodní války jsou dobré a dají se lehce vyhrát“. Těžko říci, co tím přesně myslel, nicméně můžeme vydedukovat, že zastrašit se rozhodně nenechá a je ochoten riskovat reciproční cla z ostatních zemí. To samozřejmě vyděsilo trhy ještě více a panika už neobešla ani zmiňované oceláře. AK Steel v době psaní článku odepisoval 2 %, US Steel 4,5 % a zmiňovaný podindex S&P 500 zase 2 %.



Fakt je ten, že obchodní válka není dobrá pro nikoho, ať si Donald Trump tweetuje, co chce. Je až s podivem, že někteří jeho poradci (jmenovitě Wilbur Ross a Peter Navarro) jsou přesvědčeni, že ohrožení velké části americké ekonomiky a celé globální ekonomiky zato stojí. Abychom však nebyli jen pesimisti, pro nového guvernéra Fedu se částečně jedná o dobrou zprávu. Ceny hnané vzhůru rostoucími náklady na výrobu mu možná ulehčí od problematické stagnující inflace. Bude to asi za cenu zpomalujícího hospodářského růstu, ale jak všichni víme, nic není zadarmo.



Těžko říci, jaká bude finální podoba tohoto nařízení (máme své zkušenosti se současnou americkou administrativou), avšak trhy dnes reagovaly znatelným poklesem. Index Stoxx Europe 600 odepisuje 2 %, S&P 500 0,5 % (se včerejškem -2 %) a hongkongský Hang Seng 1,5 %.