Carney (BoE) vyzývá k ukončení kryptoměnové anarchie a stanovení pravidel

Šéf Bank of England MArk Carney vyzval k urychlené regulaci a vytvoření pravidel pro sektor kryptoměn , jež by ukončily celkovou anarchii v tomto sektoru. Podle Carneyho již nadešel čas, aby se tento ekosystém posunul směrem ke standardní regulaci běžné ve zbytku finančního systému.Carney se pozastavil především nad enormní volatilitou celého sektoru. Odhadl, že celková volatilita 10 hlavních kryptoměn zhruba 25násobně převyšuje ukazatel pro americké akciové trhy.Podle Carneyho jsou možnosti technologie stojící za kryptoměnami velice zajímavé, ale současná generace kryptoměn ještě není odpovědí na otázky spojené s budoucností peněz a oběživ jako takových. Kryptoměny by se neměly nějak izolovat a vyčleňovat z finančního systému, ale měly by se postupně regulovat jednotlivé elementy s cílem zabránit možnostem zneužití, zvyšovat celkovou tržní integritu systému a náležitě chránit účastníky i zbytek finančního systému. Patřičná regulace může být katalyzátor dalšího rozvoje a využití inovativní finanční technologie.Podle Carneyho by se držení a obchodování s kryptoměnami mělo řídit naprosto stejnou regulaci jako pro ostatní aktiva jako jsou například akcie . Tímto směrem by se měl ubírat hlavní regulační tah.