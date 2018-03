Billions And Billions And Billions of falling stocks... Trump rozpoutává obchodní války a výprodej na trzích

Hlavní akciové indexy na Wall Street zahájily páteční seanci prudkým poklesem, když se investoři strachovali, že americký prezident Donald Trump svým příslibem o uvalení cel na dovoz hliníku a oceli zahájil světovou obchodní válku. Index amerických blue chips Dow Jones po otevření klesal 1,3 procenta, širší index S&P 500 oslaboval o 0,9 procenta a technologický Nasdaq Composite ztrácel 1 procento. Západoevropské indexy oslabují od 1,8 do 2,3 procenta, široký index evropských akcií Stoxx600 odepisuje 2 procenta.

Evropa přislíbila rázné odvetné kroky a Čína uvedla, že bude odpovídajícím způsobem hájit svoje zájmy, pokud Trump dostojí svému slibu a příští týden uvalí cla 25 procent na dovoz oceli a 10 procent na dovoz hliníku.

"Vyhlídka na obchodní válku sílí, a pokud Trumpův ekonomický tým nedokáže prezidenta přesvědčit, aby od uvalení cel upustil, trhy zamíří do dalších prudkých výprodejů," řekl Peter Cardillo, hlavní ekonom společnosti First Standard Financial.

Také ostatní burzy ve světě se v pátek vydaly ve stopách výprodejů na Wall Street s tím, jak investoři prchali k tradičním bezpečným aktivům včetně státních dluhopisů, japonského jenu či zlata.

Wall Street v únoru zapsal první měsíční ztrátu za 11 měsíců, když investoři podlehli obavám, že rostoucí úrokové sazby a výnosy dluhopisů mohou ochladit ekonomiku, a začali stahovat peníze z akciového trh po jeho téměř 10letém růstu.

"To oznámení (o clech) také přišlo v době, kdy je sentiment investorů beztak křehký," uvedl analytik Craig Erlam ze společnosti Oanda.

"Pro někoho, kdo je tak posedlý výkonem akciového trhu, je velký hazard zahrávat si s takovými cly, jejichž výhody jsou sporné."

Nový prezident americké centrální banky Jerome Powell ve čtvrtek zchladil spekulace, že Fed zrychlí tempo utahování úrokových sazeb, když řekl, že nejsou patrné známky přehřívání ekonomiky Spojených států. Šéf newyorského Fedu William Dudley však trhy opět znejistil, když řekl, že případné čtvero zvýšení sazby v letošním roce považuje v souladu s definicí "postupného" utahování, jak ji uvádí Fed.