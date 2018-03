České hospodářství s novým rokem zrychluje (Komentář)

Minulý týden byl na regionálních devizových trzích ve znamení tlaků na oslabování středoevropských měn. Nejhorší výkonnost vykázal polský zlotý, který ztratil více než půl procenta. Maďarský forint i česká koruna odepsaly zhruba polovinu. Oslabení české měny jsme se dočkali navzdory tomu, že publikovaná data jednoznačně potvrdila zrychlování hospodářského růstu v prvních měsících loňského roku. Atraktivitu koruny snižují centrální bankéři svou prognózou zvýšit letos úrokové sazby už pouze jednou, a to až na konci roku. Tento pohled nastínil v závěru týdne v rozhovoru pro HN i jeden z největších jestřábů v bankovní radě V. Benda. V neposlední řadě nezapomínejme, že proti koruně bude v nadcházejících měsících stát sezónnost v podobě odlivu dividend.

Zpřesněná data českého HDP za závěrečné čtvrtletí loňského roku potvrdila mezičtvrtletní růst ve výši 0,5 %. Od silného druhého čtvrtletí ekonomika na rychlosti postupně ztrácela. Pozitivní ale je, že růst je široce záložen, když se na něm podílely všechny složky. Z produkčního pohledu je tahounem průmysl v čele s automobilovým sektorem. Na exportech je vidět provázanost s německou a potažmo evropskou ekonomikou, když se vezeme na vlně globálního vzestupu. Silná je ale i domácí poptávka, a to nejenom spotřeba domácností. Dynamika investic ukazuje, že firmy vědí, jak bojovat s nedostatkem zaměstnanců a růstem mezd.

Dosud zveřejněné měsíční indikátory jednoznačně potvrzují, že růstová dynamika se vstupem do roku 2018 nabrala na síle. My za Q1 18 očekáváme mezičtvrtletní růst o 1,1 %. Důvěra v ekonomiku je podle konjunkturálního průzkumu nejvyšší za poslední dekádu. Podnikatelská důvěra i PMI potvrzují, že průmysl vstoupil do nového roku pravou nohou. Na rostoucí dynamiku mezd a spotřebitelských výdajů pak ukazuje výkonnost státního rozpočtu. Výběry DPH i daní ze závislé činnost rostou meziročně dvouciferným tempem.

Pokud koruna během nadcházejících týdnů neposílí pod hladinu 25 CZK/EUR, jak předpokládá ČNB, bude muset měnové podmínky zpřísnit úrokovou složkou. Námi očekávané květnové zvýšení úrokových sazeb tak stále držíme.