Největší penzijní fond v USA bojuje o přežití

Ne, to není vtip. CalPERS – největší penzijní fond ve Spojených státech spravující prostředky za 350 miliard dolarů – bojuje o život. Jedná se o fond pro zaměstnance veřejné správy v Kalifornii. Tento fond vyhlásil povinné zvýšení příspěvků pro všechny veřejné a příspěvkové organizace v Kalifornii, jinak nebude schopen dostát svým závazkům. Jednoduše a prostě nebude mít dostatek peněz na výplatu důchodů. Mimochodem, samotná Kalifornie se řadí mezi TOP 10 největších ekonomik světa. Proto nejde o zanedbatelnou událost.



Toto je klasický případ spoléhání se na důchod z veřejných prostředků. Do detailů kalkulace penzí z toho fondu teď nebudu zabíhat, to je na delší rozbor. Klíčové jem, že fondu reálně hrozí, že nebude mít na výplaty důchodů. To, co fond vyhlásil, je ekvivalent toho, kdyby se u nás povinně zvedly odvody na sociální pojištění. Nikdo by z toho radost neměl a ještě by to byl signál opravdu velkých problémů.



Přesně proto je nutné budovat si vlastní pilíře důchodového systému. Zde každému vyhovuje něco jiného – jeden preferuje akcie, druhý nemovitosti apod. Protože není vhodné dávat všechna vajíčka do jednoho košíku, je dobré budovat si i jednu nohu důchodu v drahých kovech, ještě lepší je budovat si ji postupně

