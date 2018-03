O růst domácí ekonomiky se i v posledním čtvrtletí staraly spotřeba a investice (Komentář)

Struktura dynamiky hrubého domácího produktu, kterou dnes zveřejnil ČSÚ, ukazuje, že meziroční růst domácí ekonomiky ve výši 5,2 % byl tažen všemi složkami na straně poptávky kromě čistých exportů. Ty přinesly nepatrně zápornou kontribuci. Nejvýrazněji se na růstu podílely soukromá spotřeba a investice, když shodně přispěly dvěma procentními body. Výrazně se zvýšila i tvorba zásob, která přispěla jedním procentním bodem. Příspěvek vládní spotřeby byl pouze malý.

Z mezičtvrtletního pohledu (+0,5 %) přinesl první odhad růstu zklamání a dnešní čísla ho jenom potvrdila. Domácí ekonomika v posledním čtvrtletí loňského roku podle ČSÚ rostla mezikvartálně pouze o 0,5 %. To představuje nejslabší růst v regionu. Do jisté míry můžou hrát roli sezónní faktory, které výrazně zvýšily růst ve druhém čtvrtletí, zatímco ho snížily ve druhé polovině roku. To by měla napravit revize zveřejněná na začátku června. Vysvětlil by se tak i rozdíl mezi měsíčními ukazateli, které naznačují velmi slušný růst domácí ekonomiky na přelomu roku, a čtvrtletními čísly, která naznačují zpomalování. Celkový velmi dobrý růst za loňský rok ve výši 4,5 % však už revize sezónních faktorů neovlivní.

Růst ve výši 4,5 % za celý rok 2017 představuje druhou nejsilnější dynamiku za posledních deset let. Největší překvapení přineslo druhé čtvrtletí, kdy jsme zaznamenali úctyhodnou akceleraci taženou investicemi v soukromém sektoru. Naopak druhá polovina roku přinášela spíše zklamání. Po celý rok jsme pak byli svědky postupného růstu domácí spotřeby, která byla v celoročním vyjádření hlavním tahounem růstu. Česká ekonomika se svezla na vlně globálního oživení. Přes slušný růst dovozů kladně přispěla i bilance zahraničního obchodu.

Podobný vývoj nás čeká i v letošním roce. Soukromá spotřeba bude i nadále těžit z rekordně nízké nezaměstnanosti a silného mzdového růstu. Pokračovat by měla i velmi dobrá dynamika investiční aktivity, které pomůže příliv prostředků z EU. Nicméně spotřeba i investice jsou dovozně náročné, což se projeví na bilanci zahraničního obchodu. Od té letos žádný příspěvek nečekáme.