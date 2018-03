Rozbřesk: Nová data potvrdila skvělou kondici české ekonomiky

Ještě před začátkem adrenalinového italského víkendu jsme se dozvěděli jedny z posledních dat z české ekonomiky za poslední čtvrtletí loňského roku. Tuzemský HDP už podle bleskového odhadu překonal hranici pěti procent, dnes jsme se dozvěděli přesnější čísla včetně struktury HDP a zpřesnění údaj ten první rychlý ještě překonává: meziroční růst o 5,2 procenta, mezikvartální o 0,5 procenta.

Zajímavé jsou podrobnosti, konkrétně jak moc táhly nahoru poptávkovou stranu investice (a konkrétně které) a spotřeba, nebo jak moc ještě pomáhá k růstu zahraniční obchod. Z druhé strany jde opět o to, zda růst české ekonomiky zůstává – stejně jako posledních několik let – v režii průmyslu, který jede na plné obrátky, i když se stále více musí potýkat s nedostatkem pracovníků. K výkonu české ekonomiky přineseme obratem podrobnější samostatný komentář.



Tak jako nepředpokládáme významnější odchylku od už zveřejněného bleskového odhadu, neočekáváme ani korekci odhadu růstu české ekonomiky za celý rok 2017. Je velmi pravděpodobné, že si tuzemské hospodářství připsalo 4,5 % k dobru, nicméně udržet takový výkon i letos zdá se být vzhledem ke stávajícím kapacitám v úspěšných odvětvích a oborech takřka nemožné. Přesto začátek roku prozatím vyznívá – alespoň na základě měkkých dat – velmi pozitivně. PMI sice v únoru mírně zkorigoval, přesto však zůstává vysoko nad hranicí 50 díky vysokému růstu výroby i zakázek. Je to další průzkum v řadě, který potvrzuje výbornou kondici české ekonomiky v úvodu letošního roku, a proto lze počítat, že růst ekonomiky v prvním čtvrtletí hravě překoná hranici 4 %.





S novými čísly by mohla být spokojená i centrální banka, kterou však kromě samotného HDP bude ještě zajímat růst mezd (přijde na řadu příští týden), který do ekonomiky začne přinášet další inflační tlaky. Nakonec situace na trhu práce je čím dál tím napjatější a česká ekonomika si tak opět potvrdila pozici země s nejnižší nezaměstnaností (tentokrát 2,4 %) v rámci celé EU. Firmám stále více chybí kvalifikovaní i nekvalifikovaní dělníci a jejich nedostatek se už vlastně stal hlavní bariérou pro další růst největšího odvětví, od kterého se vlastně odvíjí i současná konjunktura. Koruna se včera opět držela nad hranicí 25,40 EUR/CZK a zcela ignorovala výborné domácí zprávy. Ani PMI slibující silný ekonomický růst v prvním kvartále, ani přebytkový rozpočet ji nepřiměly k návratu k post-exitovým maximům. Vezla se totiž na vlně globálních nálad nahrávajícím americkému dolaru . K obratu současného (krátkodobého) trendu by koruna potřebovala nejenom výborná čísla, ale také podporu ze strany centrální banky v podobě většího odhodlání ke zvyšování úrokových sazeb ještě v letošním roce. Pozici centrální banky by mohly vyjasnit třeba výsledky mezd za poslední čtvrtletí 2017, které se zveřejní až za týden. Od dnes očekávaného komentáře ČNB HDP lze totiž předpokládat snad jen velkou spokojenost s vývojem ekonomiky i nastavením měnové politiky. Tedy pokud nedojde k nějakému „šokujícímu“ překvapení. Dolar odevzdal zisky, které nabral v předchozích dnech poté, co americký prezident Trump oznámil, že USA uvalí 25% globální clo na dovoz oceli a 10% clo na dovoz hliníku. Tato cla sice nejvíce postihnout Kanadu a Brazílii, ale dá se čekat těžká odveta ze strany EU a Číny, která bude zavánět rozpoutáním globální obchodní války. Pro dolar jsou výše uvedená proti-obchodní opatření střednědobě rozhodně negativní, byť krátkodobě to může být pro americkou měnu paradoxně plus (dražší dovozy zvýší inflaci , na což bude muset Fed reagovat přísnější politikou…). Ceny ropy pokračují v lehkém poklesu, severomořský Brent se obchoduje pod 64 USD /barel, severoamerická WTI pak poblíž 60 USD /barel. Ceny se stále nevzpamatovaly ze středeční várky dat o zásobách, která poukázala na jejich vyšší než očekávaný nárůst.Dnes zakončí týden čísla o aktivitě amerických producentů. Ti zvýšili počet aktivních vrtných souprav pokaždé v posledních 5 týdnech a aktuálně jich operuje nejvíce od dubna 2015.I na začátku nového měsíce se americkým akciím nedaří vymanit z medvědího sevření. Nejhůře včera dopadl hlavní index Dow Jones , který svým propadem chvíli sahal na dvouprocentní metu, které nakonec o půl procenta unikl. V těsném závěsu technologický Nasdaq , který odepsal procento a tři desetiny. Menší průšvih představoval širší index S&P 500 , který ale nakonec taky podlehl a propadl o procento a půl. Největší propad postihl akcie Kohls corp. -5 %, General Motors -4 %. Z financí společnost Bershire Hath., která klesla o 2,9 % a American Expres -2,6 %. Naopak proti proudu šly akcie US Steel + 5,8 % a Cleveland Cliffs + 10,5 %.