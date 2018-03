Donald Trump přilévá olej do ohně (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

O bulharská aktiva ČEZ přes dřívější odmítavý postoj nakonec projevila zájem i tamní vláda.

Evropské akcie by měly dnešní obchodování zahájit poklesem.

Spojené státy dnes z makroekonomických čísel nabídnou pouze finální údaje o spotřebitelské důvěře michiganské univerzity. V eurozóně budou zveřejněny cenové indexy průmyslových výrobců, ráno jsme se pak již dočkali německých maloobchodních tržeb, které zklamaly svým dvouprocentním meziměsíčním poklesem.

Výsledková sezóna ve Spojených státech již prakticky skončila. V Evropě dnes své údaje o hospodaření reportují například švýcarský výrobce stavebních materiálů LafargeHolcim, nizozemský softwarový vývojář Gemalto nebo londýnská akciová burza LSE.

Société Générale zvýšila doporučení pro akcie belgického pivovaru Anheuser-Busch na Držet.

Obchodování na zámořských trzích

Nadějný start amerického akciového trhu do nového měsíce poté, co únor byl nejhorším měsícem za poslední dva roky, poměrně záhy vyprchal. Index S&P 500 propadl o 1,3 %, když v červeném uzavřely všechny sektory. Příčinou bylo prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa o chystaném uvalení cel na některé dovážené komodity. To se pochopitelně může odrazit poměrně rychle v reakcích ostatních států, na což například již reagoval šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker. Nejpostiženějším sektorem byly průmyslové podniky, jejichž akcie odevzdaly téměř dvě procenta.

Asijské trhy během dnešního ranního obchodování prohlubovaly svoje ztráty. Obrovské výprodeje zastihly japonské akcie, které propadly o 2,5 %. Hluboko v červeném končí i akciové tituly obchodované v Hongkongu, když tamní index padá o 1,5 %. Společným jmenovatelem tohoto nepříznivého vývoje jsou obavy z rostoucích dluhopisových výnosů a obchodních válek mezi jednotlivými světovými vládami.

ČEZ

Konečný kupec bulharských aktiv za 8,7 mld. CZK se nakonec může ještě změnit. Bulharský premiér Bojko Borisov oznámil, že by mohl tamní distribuční společnost koupit stát. Tuto možnost nevyloučila ani Ginka Varbaková, jejíž firma Inercom v pátek podepsala s ČEZ kupní smlouvu. Borisov údajně požadoval po Varbakové celých 67 %, ale spokojil by se prý i s 34 %. Mluvčí ČEZ Ladislav Kříž tuto možnost zatím příliš nekomentoval a pouze uvedl, že ČEZ počká, s čím ho Inercom osloví. Šéf ČEZ Daniel Beneš v Lidových novinách dnes kladl důraz na to, že energetická skupina konala s péčí řádného hospodáře a schválená transakce proběhla v souladu se zákony České republiky a Bulharska. Společnost si nechala zadat tři externí posudky ocenění nabídek, které potvrdily vítěznou nabídku jako jasně nejvýhodnější. Audit KPMG zároveň konstatoval, že proces prodeje byl ve všech významných ohledech proveden transparentně, nediskriminačně a v souladu s příslušnou legislativou.