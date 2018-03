Páteční obchodní seance 2. 3. 2018

Pátek 2. 3. 2018 ---------------------------------

USA: DJIA (-1,68 %), S&P500 (-1,33 %) a NASDAQ (-1,27 %).

Evropa: DAX (-1,97 %), CAC40 (-1,09 %), FTSE 100 (-0,78 %).

Čína: Hang Seng (-1,52 %), Shanghai Comp. (-0,59 %), CSI 300 (-0,81 %).

Japonsko: Nikkei 225 (-2,50 %).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

JPY: Míra nezaměstnanosti (leden): 2,4 %, oček. 2,7 %

JPY: Index spotřebitelských cen (CPI) za únor: 1,4 %, oček. 1,4 %

-------------------------------------------------------------

DE: (08:00) – Maloobchodní tržby (leden)

CZK: (09:00) – HDP 4Q 2017

EUR: (11:00) – Index cen výrobců (PPI) za leden

USA: (16:00) – Spotřebitelská důvěra (University of Michigan)

USA: (19:00) – Týdenní změna počtu aktivních ropných věží dle Baker Hughs

------------------------------------------------------------

Zámořské akciové trhy během čtvrteční obchodní seance opět výrazně poklesly. Spojené státy příští týden zavedou cla ve výši 25 % na dovoz ocele a 10 % na dovoz hliníku. Oznámil to ve čtvrtek americký prezident Donald Trump na setkání se zástupci amerického průmyslu. Trump slíbil oživit americký ocelářský a hliníkárenský průmysl, které jsou podle něj po desetiletí ušlapávány nekalým chováním jiných zemí. Zavedení cel zřejmě dále zvýší napětí ve vztahu s Čínou a dalšími obchodními partnery. Kritici rozhodnutí se obávají, že jiné země přijdou s odvetnými opatřeními. Tvrdí také, že dovozní cla zvýší ceny a poškodí automobilky a další firmy, které používají ocel nebo hliník. Cla mají podle Trumpa zůstat v platnosti dlouhou dobu. „Budete mít poprvé po dlouhé době ochranu a budete moci rozvinout svůj průmysl,“ řekl Trump a dodal, že to, co se v odvětví dělo v minulých desetiletích, je ostudné.

Hlavní americké akciové indexy v reakci na to prudce oslabily až ke dvěma procentům, obchodníci mají obavy z možné obchodní války s Asií. Akcie však ztrácely již před Trumpovým oznámením. Nový šéf centrální banky Jerome Powell se snažil zmírnit své úterní prohlášení, které vyvolalo spekulace, že by FED mohl letos zvýšit úroky až čtyřikrát a ne pouze třikrát, jak se očekává.

V reakci na tyto zprávy dnes asijské trhy propadly do hlubokých ztrát. Evropské trhy dnes budou otevírat kolem jednoprocentních ztrát. Během dne se dočkáme dat českého HDP za 4Q 2017, inflačních dat z Evropy a spotřebitelské důvěry z USA. Itálii v neděli čekají volby, na které budou mít vliv obavy obyvatel země z důsledků masové imigrace a jejich nespokojenost s životní úrovní. Hlasování přitom může všeobecnou frustraci ještě prohloubit. Společná vláda se bude formovat pravděpodobně velice těžce.

Výsledková sezóna 4Q 2017 - JC Penney (JCP)