Trump: Zavedeme cla 25 % na dovoz oceli a 10 % u hliníku

Spojené státy příští týden zavedou cla ve výši 25 procent na dovoz oceli a deseti procent na dovoz hliníku. Oznámil to americký prezident Donald Trump na setkání se zástupci amerického průmyslu. Trump slíbil oživit americký ocelářský a hliníkárenský průmysl, které jsou podle něj po desetiletí ušlapávány nekalým chováním jiných zemí. Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v reakci na oznámení uvedl, že Evropská unie bude na zavedení cel reagovat protiopatřeními.



Cla mají podle Trumpa zůstat v platnosti dlouhou dobu. "Budete mít poprvé po dlouhé době ochranu a budete moci rozvinout svůj průmysl," řekl Trump a dodal, že to, co se v odvětví dělo v minulých desetiletích, je ostudné.



Zavedení cel zřejmě dále zvýší napětí s Čínou a dalšími obchodními partnery. Kritici rozhodnutí se obávají, že jiné země přijdou s odvetnými opatřeními. Tvrdí také, že za dovozní cla zvýší ceny a poškodí automobilky a další firmy, které používají ocel nebo hliník.





Ministři obchodu EU se tento týden na svém zasedání dohodli, že pokud USA zavedou dovozní cla na ocel a hliník, přijdou s odvetnými opatřeními. Zavedení cel je podle nich neslučitelné s pravidly Světové obchodní organizace (WTO).Juncker v prohlášení uvedl, že EU lituje tohoto kroku, který označil za nehoráznou intervenci, která má ochránit domácí průmysl USA a nelze ji ospravedlnit obavou z národní bezpečnosti. "Nebudeme nečinně sedět, zatímco náš průmysl je zasažen nepoctivými opatřeními, která ohrožují tisíce pracovních míst Evropě . EU bude reagovat tvrdě a přiměřeně, aby ochránila své zájmy," uvedl v prohlášení.Ministerstvo obchodu USA nedávno doporučilo zavedení cen na ocel a hliník a předložilo Trumpovi tři návrhy na růst cel. První počítá se zavedení cla 24 procent u ocele a 7,7 procent u hliníku pro dovoz ze všech zemí. Druhé počítá se zavedením cla 53 procent na ocel dovezenou ze 12 zemí, včetně Brazílie, Číny a Ruska, a clo 23,6 procenta na dovoz hliníku z Číny, Hongkongu, Ruska, Venezuely a Vietnamu. Podle tohoto návrhu by také USA mohly zavést dovozní kvótu pro další země. Třetí návrh počítá se zavedením dovozních kvót pro veškerý dovoz ocele a hliníku. V případě hliníku by každá země mohla dovézt 86,7 procenta toho co loni a u ocele 63 procent.Americká vláda se také u zavedení cel odvolává na zájmy národní bezpečnosti. Tvrdí, že USA potřebují domácí dodávky pro své tanky a válečné lodě. Ministr obchodu Wilbur Ross minulý měsíc upozornil, že pouze jedna americká společnost nyní vyrábí vysoce kvalitní hliníkovou slitinu potřebnou pro vojenská letadla. Zákon z roku 1962 dává prezidentovi pravomoc omezit dovoz a zavést neomezeně vysoká cla, pokud vyšetřování ministerstva obchodu zjistí, že je v ohrožení národní bezpečnost.V letech 1962 až 2005 zanikly v ocelářském průmyslu v USA tři čtvrtiny pracovních míst . Rozsáhlá studie Amerického hospodářského svazu však ukázala, že z velké části to bylo způsobeno zlepšením výrobních technologií, protože produkce na zaměstnance se zvýšila pětinásobně.Spotřebitelé ocele a hliníku intenzivně lobovali proti clům. Společnost Econofact uvedla ve své zprávě, že v odvětvích, které výrazně využívají ocel, jsou dva miliony pracovních míst . Mezi tato odvětví patří výroba automobilových součástek, domácích spotřebičů, zemědělských strojů nebo zařízení pro těžbu ropy , napsaly agentury AP a Reuters.USA jsou největším dovozcem ocele. Za devět měsíců loňského roku se dovoz zvýšil na 26,9 milionu tun z 22,5 milionu tun. USA se v roce 2016 na globálním dovozu ocele podle objemu podílely osmi procenty. Podle hodnoty však měla ocel na celkové hodnotě dovozu zboží do USA podíl jen jedno procento. USA dovážejí ocel z více než 110 zemí, vyplývá ze zprávy ministerstva obchodu.