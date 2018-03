Ranní glosa: Nová data potvrdí výbornou kondici české ekonomiky

Ještě před začátkem adrenalinového italského víkendu nás čekají jedny z posledních dat z české ekonomiky za poslední čtvrtletí loňského roku. Půjde konkrétně o tuzemský HDP , který sice podle bleskového odhadu překonal hranici pěti procent, nicméně dnes bychom se měli dozvědět už přesnější čísla včetně struktury HDP . Nepředpokládáme, že by se nová data příliš odchylovala od původně zveřejněných, nicméně zajímavé budou nepochybně podrobnosti, konkrétně jak moc táhly nahoru poptávkovou stranu investice (a konkrétně které) a spotřeba, nebo jak moc ještě pomáhá k růstu zahraniční obchod . Z druhé strany půjde opět o to, zda růst české ekonomiky zůstává – stejně jako posledních několik let – v režii průmyslu , který jede na plné obrátky, i když se stále více musí potýkat s nedostatkem pracovníků.Tak jako nepředpokládáme významnější odchylku od už zveřejněného bleskového odhadu, neočekáváme ani korekci odhadu růstu české ekonomiky za celý rok 2017. Je velmi pravděpodobné, že si tuzemské hospodářství připsalo 4,5 % k dobru, nicméně udržet takový výkon i letos zdá se být vzhledem ke stávajícím kapacitám v úspěšných odvětvích a oborech takřka nemožné. Přesto začátek roku prozatím vyznívá – alespoň na základě měkkých dat – velmi pozitivně. PMI sice v únoru mírně zkorigoval, přesto však zůstává vysoko nad hranicí 50 díky vysokému růstu výroby i zakázek. Je to další průzkum v řadě, který potvrzuje výbornou kondici české ekonomiky v úvodu letošního roku, a proto lze počítat, že růst ekonomiky v prvním čtvrtletí hravě překoná hranici 4 %.S novými čísly by mohla být spokojená i centrální banka, kterou však kromě samotného HDP bude ještě zajímat růst mezd (přijde na řadu příští týden), který do ekonomiky začne přinášet další inflační tlaky. Nakonec situace na trhu práce je čím dál tím napjatější a česká ekonomika si tak opět potvrdila pozici země s nejnižší nezaměstnaností (tentokrát 2,4 %) v rámci celé EU. Firmám stále více chybí kvalifikovaní i nekvalifikovaní dělníci a jejich nedostatek se už vlastně stal hlavní bariérou pro další růst největšího odvětví, od kterého se vlastně odvíjí i současná konjunktura.