Zraky investorů směřují k volebnímu víkendu (Ranní zpráva z finančního trhu)

Globální ekonomický kalendář toho pro dnešek moc nenabídne. Trhy vnímají zvýšené riziko politické nejistoty ve světle německého referenda v SPD a italských parlamentních voleb. Z domova se dočkáme struktury růstu HDP za Q4 17.

Další zdroj politické nejistoty přijde z Itálie

Konec týdne bude spíše než zajímavými daty nabitý politickými událostmi. V neděli nás čekají volby v Itálii a bodou vyhlášeny výsledky vnitrostranického referenda SPD o koalici s CDU/CSU. Podle ekonomů SG bude nakonec společná vláda sestavena. Výsledek nedělních italských všeobecných voleb bude s největší pravděpodobností vypadat podobně jako německé, nizozemské či české volby, to znamená roztříštěný parlament a potenciálně dlouhé období koaličních rozhovorů.

Donald Trump dalším uvalením cel srazil dolar

Včerejší den byl ve znamení přílivu velmi solidních makroekonomických indikátorů. Původní rychlé odhady PMI z Německa a eurozóny byly nakonec ještě vylepšeny a potvrzují úspěšný vstup evropské ekonomiky do letošního roku. To se projevuje i na trhu práce ve formě nižší nezaměstnanosti. Ale ani americká data nezklamala, naopak. Příjemně překvapila dynamika osobních příjmů Američanů a zejména silný ISM průmyslové aktivity. Ve výsledku měl tak včera dolar tendenci tato data reflektovat a mírně posilovat a pokračovat tak v trendu, která nastolil nový šéf Fedu po svém optimistickém projevu před senátory. Vše ale změnilo oznámení plánu Donalda Trumpa uvalit dovozní clo ve výši 25 % na ocel a 10 % na hliník. To jenom přililo do ohně obav z narůstajícího protekcionismu. Oproti včerejšímu závěru se tak dnes euro nachází vůči dolaru o 0,6 % výše a blíží se úrovni 1,23 USD/EUR.

Růst české ekonomiky byl v závěru roku široce založen

Dnes se dočkáme zveřejnění struktury růstu českého HDP za závěrečné čtvrtletí loňského roku. Podle předběžných údajů ČSU česká ekonomika během tohoto kvartálu přidala 0,5 %, což v meziročním srovnání představuje růst o 5,1 %. Meziroční dynamika byla podle ČSÚ tažena všemi složkami poptávky, což je i v souladu s naší prognózou. Za celý loňský rok dosáhl výkon domácí ekonomiky podle předběžných údajů 4,5 %. Dobře by se české ekonomice mělo dařit i v letošním roce. Náš odhad počítá s růstem 3,8 %. Spotřeba domácností bude těžit z rekordně nízké nezaměstnanosti a růstu mezd, zatímco investicím pomůže příliv peněz z EU. Jediný, od koho kladný příspěvek letos nečekáme, jsou čisté exporty, ve kterých se promítnou jak dovozně náročné investice, tak i apetit domácností utrácet.

Včerejší data koruně zpět pod 25,40 CZK/EUR nepomohla

Tuzemský devizový trh včera zamrznul. Obchodní aktivita na trhu byla minimální, což se projevilo i v nízké kurzové volatilitě. Kurz koruny vůči euru se držel v úzkém pásmu těsně nad hladinou 25,40 CZK/EUR. Na okolních trzích jsme byli svědky nejednoznačného vývoje. Zatímco maďarský forint si lehce polepšil, polský zlotý zhruba čtvrtinu procenta odepsal.

Koruna ignorovala zveřejnění únorového PMI. Výsledek sice skončil nepatrně pod tržním konsensem, aktivita v české průmyslové výrobě je ale v regionu zdaleka nejvyšší a víceméně odpovídá německé hodnotě. Jedná se o další důkaz o silné vazbě české ekonomiky na tu německou. České hospodářství se tak veze na vlně globálního oživení, rekordní zaměstnanost a růst mezd pak těší tuzemské spotřebitele. Ti svými spotřebitelskými výdaji nejvíce přispívají k růstu ekonomiky. A že tyto trendy přetrvávají i v prvních měsících letošního roku ukazuje pohled na výsledek hospodaření státního rozpočtu ke konci února. Výběr DPH, daní z příjmu fyzických osob a sociálního pojištění roste dvouciferným tempem.

Přes příznivé fundamenty očekáváme, že tlaky na posilování koruny budou slabší. ČNB není ve svých vyhlídkách na zvyšování sazeb agresivní, spíše naopak. V dnešním rozhovoru pro HN se jeden z největších jestřábů v bankovní radě V. Benda vyjádřil tak, že dosavadní trojí zvýšení úrokových sazeb od loňského srpna je prozatím dostatečné i díky tomu, že zrychlující inflaci pomohla bance zkrotit posilující koruna. Nicméně právě tady vidíme jádro pudla. ČNB očekává během Q2 18 ve své prognóze posílení koruny pod hladinu 25 CZK/EUR. My se naopak obáváme blížící se dividendové sezóny, která bude hrát proti koruně. A pokud koruna neposílí podle prognózy ČNB, bude podle nás nucena sazby zvýšit, a to již na květnovém zasedání.